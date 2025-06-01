РФ вдарила по Запоріжжю — є поранений, пошкоджено будинки

РФ вдарила по Запоріжжю сімома дронами — в ОВА показали наслідки
Російські війська в ніч проти неділі, 1 червня, атакував Запоріжжя дронами. Внаслідок обстрілу поранена людина, пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури та приватні будинки.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.
Атака на Запоріжжя
Росіяни ударили по Запоріжжю сімома дронами "шахед". Під ворожий вогонь потрапила приватна забудова — понівечений будинок.
"Постраждали і обʼєкти критичної інфраструктури. Там сталися займання", — зазначив Федоров.
За його словами, внаслідок атаки постраждала жінка, вона отримує медичну допомогу.
Федоров зазначив, що ворог обстріляв також Пологівський район. Загалом із Запоріжжям від обстрілів там постраждали чотири людини. Протягом доби окупанти вдарили 501 раз по 17 населених пунктах:
- 36 авіаційних обстрілів по Гуляйполю, Оріхову, Долинці, Преображенці, Малинівці, Ольгівському, Полтавці, Новодарівці, Верхній Терсі та Темирівці;
- 281 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку;
- чотири обстріли із РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки та Чарівне;
- 180 артударів відбулися по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Голова ОВА додав, що надійшло 32 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.
Нагадаємо, вчора внаслідок атаки по Запорізькій області загинула людина, ще одна отримала поранення.
А в Донецькій області російські війська вбили четверо людей, є постраждалі.
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