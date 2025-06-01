РФ вдарила по Запоріжжю — є поранений, пошкоджено будинки

Будинок у вогні. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська в ніч проти неділі, 1 червня, атакував Запоріжжя дронами. Внаслідок обстрілу поранена людина, пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури та приватні будинки.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Росіяни ударили по Запоріжжю сімома дронами "шахед". Під ворожий вогонь потрапила приватна забудова — понівечений будинок.

Пошкоджений будинок. Фото: Запорізька ОВА

Руйнування через атаку. Фото: Запорізька ОВА

Пошкоджений будинок. Фото: Запорізька ОВА

"Постраждали і обʼєкти критичної інфраструктури. Там сталися займання", — зазначив Федоров.

Зруйнований будинок. Фото: Запорізька ОВА

Пошкоджений будинок. Фото: Запорізька ОВА

Пошкоджена господарська споруда. Фото: Запорізька ОВА

За його словами, внаслідок атаки постраждала жінка, вона отримує медичну допомогу.

Скриншот допису Федорова

Федоров зазначив, що ворог обстріляв також Пологівський район. Загалом із Запоріжжям від обстрілів там постраждали чотири людини. Протягом доби окупанти вдарили 501 раз по 17 населених пунктах:

36 авіаційних обстрілів по Гуляйполю, Оріхову, Долинці, Преображенці, Малинівці, Ольгівському, Полтавці, Новодарівці, Верхній Терсі та Темирівці;

281 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку;

чотири обстріли із РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки та Чарівне;

180 артударів відбулися по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Голова ОВА додав, що надійшло 32 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.

Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, вчора внаслідок атаки по Запорізькій області загинула людина, ще одна отримала поранення.

А в Донецькій області російські війська вбили четверо людей, є постраждалі.