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Головна Армія РФ вдарила по Запоріжжю сімома дронами — в ОВА показали наслідки

РФ вдарила по Запоріжжю сімома дронами — в ОВА показали наслідки

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Дата публікації: 1 червня 2025 07:26
РФ вдарила по Запоріжжю — є поранений, пошкоджено будинки
Будинок у вогні. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська в ніч проти неділі, 1 червня, атакував Запоріжжя дронами. Внаслідок обстрілу поранена людина, пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури та приватні будинки.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Атака на Запоріжжя

Росіяни ударили по Запоріжжю сімома дронами "шахед". Під ворожий вогонь потрапила приватна забудова — понівечений будинок.

Понівечене житло після атаки "шахедів" у Запоріжжі
Пошкоджений будинок. Фото: Запорізька ОВА
Сліди руйнування: дрон-камікадзе влучив у двір
Руйнування через атаку. Фото: Запорізька ОВА
Об’єкти цивільної інфраструктури під вогнем — наслідки удару по Запоріжжю
Пошкоджений будинок. Фото: Запорізька ОВА

"Постраждали і обʼєкти критичної інфраструктури. Там сталися займання", — зазначив Федоров.

Жінка постраждала внаслідок атаки у Запоріжжі 1 червня
Зруйнований будинок. Фото: Запорізька ОВА
Запоріжжя атакували сім дронів РФ
Пошкоджений будинок. Фото: Запорізька ОВА
У Запоріжжі понівечені будинки після атаки
Пошкоджена господарська споруда. Фото: Запорізька ОВА

За його словами, внаслідок атаки постраждала жінка, вона отримує медичну допомогу.

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Скриншот допису Федорова

Федоров зазначив, що ворог обстріляв також Пологівський район. Загалом із Запоріжжям від обстрілів там постраждали чотири людини. Протягом доби окупанти вдарили 501 раз по 17 населених пунктах: 

  • 36 авіаційних обстрілів по Гуляйполю, Оріхову, Долинці, Преображенці, Малинівці, Ольгівському, Полтавці, Новодарівці, Верхній Терсі та Темирівці;
  • 281 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку;
  • чотири обстріли із РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки та Чарівне;
  • 180 артударів відбулися по території  Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Голова ОВА додав, що надійшло 32 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.

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Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, вчора внаслідок атаки по Запорізькій області загинула людина, ще одна отримала поранення.

А в Донецькій області російські війська вбили четверо людей, є постраждалі.

російські війська Запоріжжя обстріли війна в Україні атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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