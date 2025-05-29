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Головна Армія У Запорізькій області внаслідок атаки РФ загинула людина, — ОВА

У Запорізькій області внаслідок атаки РФ загинула людина, — ОВА

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Дата публікації: 29 травня 2025 09:45
Атака на Запорізьку область — в ОВА повідомили про жертву
Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Нацполіція

Російські війська у четвер, 29 травня, здійснили атаку на Запорізьку область. Внаслідок удару по Пологівському району загинула людина.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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"Внаслідок російської атаки по Пологівському району одна людина загинула, ще одна — поранена", — йдеться у повідомленні.

Федоров уточнив, що медики надають пораненому всю необхідну допомогу.

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Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, вранці росіяни скинули авіаційні бомби на село Верхня Терса Запорізької області. В ОВА повідомляли, що під завалами перебувають люди.

Також вночі ворог вдарив по Сумській області дронами: загинула людина та ще одна — поранена.

російські війська Запорізька область обстріли війна в Україні атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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