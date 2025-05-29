Атака на Запорізьку область — в ОВА повідомили про жертву

У Запорізькій області внаслідок атаки РФ загинула людина, — ОВА
Російські війська у четвер, 29 травня, здійснили атаку на Запорізьку область. Внаслідок удару по Пологівському району загинула людина.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.
Обстріли Запорізької області 29 травня
"Внаслідок російської атаки по Пологівському району одна людина загинула, ще одна — поранена", — йдеться у повідомленні.
Федоров уточнив, що медики надають пораненому всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, вранці росіяни скинули авіаційні бомби на село Верхня Терса Запорізької області. В ОВА повідомляли, що під завалами перебувають люди.
Також вночі ворог вдарив по Сумській області дронами: загинула людина та ще одна — поранена.
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