Атака на Запорізьку область — в ОВА повідомили про жертву

Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Нацполіція

Російські війська у четвер, 29 травня, здійснили атаку на Запорізьку область. Внаслідок удару по Пологівському району загинула людина.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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"Внаслідок російської атаки по Пологівському району одна людина загинула, ще одна — поранена", — йдеться у повідомленні.

Федоров уточнив, що медики надають пораненому всю необхідну допомогу.

Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, вранці росіяни скинули авіаційні бомби на село Верхня Терса Запорізької області. В ОВА повідомляли, що під завалами перебувають люди.

Також вночі ворог вдарив по Сумській області дронами: загинула людина та ще одна — поранена.