Вночі РФ атакувала Сумщину — є загиблий та поранена

РФ вдарила по житлових будинках на Сумщині — є загиблий
Російські війська в ніч проти четверга, 29 травня, вчергове атакували цивільні об’єкти у Сумській області. Для цього ворог застосував ударні безпілотники.
Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.
Атака на Сумщину
Вночі російські війська вчергове атакували ударними БпЛА цивільні об’єкти у кількох громадах області. Внаслідок влучання у Білопільській громаді загинув мирний житель та ще одна людина постраждала — вона перебуває у лікарні у важкому стані. Відомо про руйнування житлових будинків.
У Верхньосироватській громаді пошкоджена цивільна інфраструктура, а в Річківській — внаслідок влучання дрона згорів приватний будинок.
Водночас ворог ударив по території фермерського господарства у Недригайлівській громаді: там загорілися склади з сільськогосподарською технікою.
Нагадаємо, вчора росіяни атакували Харківську область, внаслідок чого постраждали люди.
А через ворожий удар по передмістю Харкова загинула людина, ще семеро поранені.
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