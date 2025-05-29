Вночі РФ атакувала Сумщину — є загиблий та поранена

Наслідки атаки. Фото: Сумська ОВА

Російські війська в ніч проти четверга, 29 травня, вчергове атакували цивільні об’єкти у Сумській області. Для цього ворог застосував ударні безпілотники.

Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.

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Вночі російські війська вчергове атакували ударними БпЛА цивільні об’єкти у кількох громадах області. Внаслідок влучання у Білопільській громаді загинув мирний житель та ще одна людина постраждала — вона перебуває у лікарні у важкому стані. Відомо про руйнування житлових будинків.

Пожежа в будинку. Фото: Сумська ОВА

У Верхньосироватській громаді пошкоджена цивільна інфраструктура, а в Річківській — внаслідок влучання дрона згорів приватний будинок.

Зруйнований будинок. Фото: Сумська ОВА

Водночас ворог ударив по території фермерського господарства у Недригайлівській громаді: там загорілися склади з сільськогосподарською технікою.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, вчора росіяни атакували Харківську область, внаслідок чого постраждали люди.

А через ворожий удар по передмістю Харкова загинула людина, ще семеро поранені.