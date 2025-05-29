Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Армія РФ вдарила по житлових будинках на Сумщині — є загиблий

РФ вдарила по житлових будинках на Сумщині — є загиблий

Ua en ru
Дата публікації: 29 травня 2025 08:54
Вночі РФ атакувала Сумщину — є загиблий та поранена
Наслідки атаки. Фото: Сумська ОВА

Російські війська в ніч проти четверга, 29 травня, вчергове атакували цивільні об’єкти у Сумській області. Для цього ворог застосував ударні безпілотники.

Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Атака на Сумщину

Вночі російські війська вчергове атакували ударними БпЛА цивільні об’єкти у кількох громадах області. Внаслідок влучання у Білопільській громаді загинув мирний житель та ще одна людина постраждала — вона перебуває у лікарні у важкому стані. Відомо про руйнування житлових будинків.

Сліди нічної атаки дронів на Сумщині
Пожежа в будинку. Фото: Сумська ОВА

У Верхньосироватській громаді пошкоджена цивільна інфраструктура, а в Річківській — внаслідок влучання дрона згорів приватний будинок.

Згорілі склади і техніка: дрони РФ знищили ферму на Сумщині
Зруйнований будинок. Фото: Сумська ОВА

Водночас ворог ударив по території фермерського господарства у Недригайлівській громаді: там загорілися склади з сільськогосподарською технікою.

null
Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, вчора росіяни атакували Харківську область, внаслідок чого постраждали люди.

А через ворожий удар по передмістю Харкова загинула людина, ще семеро поранені.

російські війська Сумська область обстріли війна в Україні атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /