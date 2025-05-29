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РФ ударила по жилым домам на Сумщине — есть погибший

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Дата публикации 29 мая 2025 08:54
Ночью РФ атаковала Сумскую область - есть погибший и раненая
Последствия атаки. Фото: Сумская ОГА

Российские войска в ночь на четверг, 29 мая, в очередной раз атаковали гражданские объекты в Сумской области. Для этого враг применил ударные беспилотники.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.

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Атака на Сумскую область

Ночью российские войска в очередной раз атаковали ударными БпЛА гражданские объекты в нескольких громадах области. В результате попадания в Белопольской громаде погиб мирный житель и еще один человек пострадал — он находится в больнице в тяжелом состоянии. Известно о разрушении жилых домов.

Сліди нічної атаки дронів на Сумщині
Пожар в доме. Фото: Сумская ОГА

В Верхнесыроватской громаде повреждена гражданская инфраструктура, а в Речковской — в результате попадания дрона сгорел частный дом.

Згорілі склади і техніка: дрони РФ знищили ферму на Сумщині
Разрушенный дом. Фото: Сумская ОГА

В то же время враг ударил по территории фермерского хозяйства в Недригайловской громаде: там загорелись склады с сельскохозяйственной техникой.

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Скриншот поста ОВА

Напомним, вчера россияне атаковали Харьковскую область, в результате чего пострадали люди.

А из-за вражеского удара по пригороду Харькова погиб человек, еще семеро ранены.

российские войска Сумская область обстрелы война в Украине атака
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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