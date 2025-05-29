Атака на Запорожскую область - в ОГА сообщили о жертве

В Запорожской области в результате атаки РФ погиб человек, — ОВА
Российские войска в четверг, 29 мая, совершили атаку на Запорожскую область. В результате удара по Пологовскому району погиб человек.
Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров в Telegram.
Обстрелы Запорожской области 29 мая
"В результате российской атаки по Пологовскому району один человек погиб, еще один — ранен", — говорится в сообщении.
Федоров уточнил, что медики оказывают раненому всю необходимую помощь.
Напомним, утром россияне сбросили авиационные бомбы на село Верхняя Терса Запорожской области. В ОВА сообщали, что под завалами находятся люди.
Также ночью враг ударил по Сумской области дронами: погиб человек и еще один — ранен.
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