Атака на Запорожскую область - в ОГА сообщили о жертве

Последствия атаки. Иллюстративное фото: Нацполиция

Российские войска в четверг, 29 мая, совершили атаку на Запорожскую область. В результате удара по Пологовскому району погиб человек.

Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Обстрелы Запорожской области 29 мая

"В результате российской атаки по Пологовскому району один человек погиб, еще один — ранен", — говорится в сообщении.

Федоров уточнил, что медики оказывают раненому всю необходимую помощь.

Скриншот поста Федорова

Напомним, утром россияне сбросили авиационные бомбы на село Верхняя Терса Запорожской области. В ОВА сообщали, что под завалами находятся люди.

Также ночью враг ударил по Сумской области дронами: погиб человек и еще один — ранен.