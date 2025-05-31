Ворог 29 разів обстріляв Донеччину — є загиблі та поранені

Пожежа після удару РФ. Фото: Донецька ОВА

Російські війська у суботу, 31 травня, здійснили обстріли Донецької області. За минулу добу внаслідок атак загинули четверо людей, багато поранених.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

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Обстріли Донеччини 31 травня

Загалом за минулу добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

У Покровську внаслідок російського обстрілу загинули троє людей, є поранений. Також пошкоджено будинок і автомобіль. У Білозерському двоє людей загинули і двоє поранених.

Зруйнований будинок. Фото: Донецька ОВА

Зруйнований будинок. Фото: Донецька ОВА

Пошкоджений будинок. Фото: Донецька ОВА

У Слов'янську через ворожу атаку загинула поранена одна людина, пошкоджено 32 будинки і три авто. У Новодонецькому поранено двоє людей, пошкоджено інфраструктурний об'єкт та три автівки.

Пошкоджене приміщення. Фото: Донецька ОВА

Пошкоджений будинок. Фото: Донецька ОВА

Пошкоджений будинок. Фото: Донецька ОВА

Також росіяни вдарили по Дружківці, там постраждали троє людей. У Райському пошкоджено нежитлове приміщення, а в Костянтинівці пошкоджено підприємство.

Зруйнована будівля. Фото: Донецька ОВА

Зруйнована будівля. Фото: Донецька ОВА

Дим в небі після вибуху. Фото: Донецька ОВА

Водночас зафіксовано пошкодження дев'яти будинків в Іванопіллі. У Сіверську російськими атаками понівечило шість будинків. Крім того, з області було евакуйовано 261 людину, з них 51 — діти.

Скриншот допису Філашкіна

Нагадаємо, внаслідок російських атак у Сумській області поранений водій хлібовоза, зруйновано ферму.

Також ворог обстріляв Херсон, там від отриманих травм загинув чоловік.