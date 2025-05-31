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Головна Армія Росія вбила чотирьох людей на Донеччині — фото наслідків атак

Росія вбила чотирьох людей на Донеччині — фото наслідків атак

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Дата публікації: 31 травня 2025 11:36
Ворог 29 разів обстріляв Донеччину — є загиблі та поранені
Пожежа після удару РФ. Фото: Донецька ОВА

Російські війська у суботу, 31 травня, здійснили обстріли Донецької області. За минулу добу внаслідок атак загинули четверо людей, багато поранених.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

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Обстріли Донеччини 31 травня

Загалом за минулу добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

У Покровську внаслідок російського обстрілу загинули троє людей, є поранений. Також пошкоджено будинок і автомобіль. У Білозерському двоє людей загинули і двоє поранених.

Руйнування в Білозерському: серед жертв — цивільні
Зруйнований будинок. Фото: Донецька ОВА
Смертоносний удар по Донеччині: наслідки ворожої атаки
Зруйнований будинок. Фото: Донецька ОВА
261 людина евакуйована: Донеччина під вогнем щодня
Пошкоджений будинок. Фото: Донецька ОВА

У Слов'янську через ворожу атаку загинула поранена одна людина, пошкоджено 32 будинки і три авто. У Новодонецькому поранено двоє людей, пошкоджено інфраструктурний об'єкт та три автівки.

Обстріл Костянтинівки: пошкоджено критичну інфраструктуру
Пошкоджене приміщення. Фото: Донецька ОВА
Посійські удари по цивільних на Донеччині
Пошкоджений будинок. Фото: Донецька ОВА
Ворог вдарив по низці міст та сіл Донецької області
Пошкоджений будинок. Фото: Донецька ОВА

Також росіяни вдарили по Дружківці, там постраждали троє людей. У Райському пошкоджено нежитлове приміщення, а в Костянтинівці пошкоджено підприємство.

Від ворожих атак на Донеччині загинули 4 людини
Зруйнована будівля. Фото: Донецька ОВА
Дев'ять людей постраждали від ударів РФ по Донецькій області
Зруйнована будівля. Фото: Донецька ОВА
На Донеччині вибухи - 29 міст та сіл опинилися під ударом РФ
Дим в небі після вибуху. Фото: Донецька ОВА

Водночас зафіксовано пошкодження дев'яти будинків в Іванопіллі. У Сіверську російськими атаками понівечило шість будинків. Крім того, з області було евакуйовано 261 людину, з них 51 — діти.

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Скриншот допису Філашкіна

Нагадаємо, внаслідок російських атак у Сумській області поранений водій хлібовоза, зруйновано ферму.

Також ворог обстріляв Херсон, там від отриманих травм загинув чоловік.

Донецька область обстріли війна в Україні атака загиблі
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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