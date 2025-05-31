Враг 29 раз обстрелял Донецкую область - есть погибшие и раненые

Россия убила четырех человек на Донеччине — фото последствий атак
Российские войска в субботу, 31 мая, осуществили обстрелы Донецкой области. За минувшие сутки в результате атак погибли четыре человека, много раненых.
Об этом сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин в Telegram.
Обстрелы Донеччины 31 мая
Всего за минувшие сутки россияне 29 раз обстреляли населенные пункты Донеччины.
В Покровске в результате российского обстрела погибли три человека, есть раненый. Также повреждены дом и автомобиль. В Белозерском два человека погибли и двое раненых.
В Славянске из-за вражеской атаки погиб ранен один человек, повреждены 32 дома и три авто. В Новодонецком ранены два человека, поврежден инфраструктурный объект и три автомобиля.
Также россияне ударили по Дружковке, там пострадали три человека. В Райском повреждено нежилое помещение, а в Константиновке повреждено предприятие.
В то же время зафиксировано повреждение девяти домов в Иванополье. В Северске российскими атаками изуродовало шесть домов. Кроме того, из области был эвакуирован 261 человек, из них 51 — дети.
Напомним, в результате российских атак в Сумской области ранен водитель хлебовоза, разрушена ферма.
Также враг обстрелял Херсон, там от полученных травм погиб мужчина.
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