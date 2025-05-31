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Главная Армия Россия убила четырех человек на Донеччине — фото последствий атак

Россия убила четырех человек на Донеччине — фото последствий атак

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Дата публикации 31 мая 2025 11:36
Враг 29 раз обстрелял Донецкую область - есть погибшие и раненые
Пожар после удара РФ. Фото: Донецкая ОГА

Российские войска в субботу, 31 мая, осуществили обстрелы Донецкой области. За минувшие сутки в результате атак погибли четыре человека, много раненых.

Об этом сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин в Telegram.

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Обстрелы Донеччины 31 мая

Всего за минувшие сутки россияне 29 раз обстреляли населенные пункты Донеччины.

В Покровске в результате российского обстрела погибли три человека, есть раненый. Также повреждены дом и автомобиль. В Белозерском два человека погибли и двое раненых.

Руйнування в Білозерському: серед жертв — цивільні
Разрушенный дом. Фото: Донецкая ОВА
Смертоносний удар по Донеччині: наслідки ворожої атаки
Разрушенный дом. Фото: Донецкая ОВА
261 людина евакуйована: Донеччина під вогнем щодня
Поврежденный дом. Фото: Донецкая ОВА

В Славянске из-за вражеской атаки погиб ранен один человек, повреждены 32 дома и три авто. В Новодонецком ранены два человека, поврежден инфраструктурный объект и три автомобиля.

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Поврежденное помещение. Фото: Донецкая ОВА
Посійські удари по цивільних на Донеччині
Поврежденный дом. Фото: Донецкая ОВА
Ворог вдарив по низці міст та сіл Донецької області
Поврежденный дом. Фото: Донецкая ОВА

Также россияне ударили по Дружковке, там пострадали три человека. В Райском повреждено нежилое помещение, а в Константиновке повреждено предприятие.

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Разрушенное здание. Фото: Донецкая ОВА
Дев'ять людей постраждали від ударів РФ по Донецькій області
Разрушенное здание. Фото: Донецкая ОВА
На Донеччині вибухи - 29 міст та сіл опинилися під ударом РФ
Дым в небе после взрыва после взрыва. Фото: Донецкая ОВА

В то же время зафиксировано повреждение девяти домов в Иванополье. В Северске российскими атаками изуродовало шесть домов. Кроме того, из области был эвакуирован 261 человек, из них 51 — дети.

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Скриншот поста Филашкина

Напомним, в результате российских атак в Сумской области ранен водитель хлебовоза, разрушена ферма.

Также враг обстрелял Херсон, там от полученных травм погиб мужчина.

Донецкая область обстрелы война в Украине атака погибшие
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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