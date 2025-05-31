У Херсоні через російську атаку загинула людина

Швидка допомога. Ілюстративне фото: United24

Російські війська в ніч проти суботи, 31 травня, обстріляли Херсон. У Дніпровському районі міста внаслідок атаки загинув чоловік.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

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Так, вночі окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона.

"Внаслідок удару смертельні поранення дістав 66-річний чоловік. Мої співчуття рідним та близьким вбитого", — зазначив Прокудін.

Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, вчора окупанти вдарили дроном по багатоквартирному будинку в Білозерському Донецької області, є поранені.

А в Харкові сьогодні вранці лунали вибухи, зафіксовано влучання у Шевченківському та Київському районах.