У Херсоні через російську атаку загинула людина

Окупанти атакували Херсон, загинув чоловік, — ОВА
Російські війська в ніч проти суботи, 31 травня, обстріляли Херсон. У Дніпровському районі міста внаслідок атаки загинув чоловік.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
Атака на Херсон 31 травня
Так, вночі окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона.
"Внаслідок удару смертельні поранення дістав 66-річний чоловік. Мої співчуття рідним та близьким вбитого", — зазначив Прокудін.
Нагадаємо, вчора окупанти вдарили дроном по багатоквартирному будинку в Білозерському Донецької області, є поранені.
А в Харкові сьогодні вранці лунали вибухи, зафіксовано влучання у Шевченківському та Київському районах.
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