Окупанти вдарили дроном по будинку на Донеччині — є поранені

Будинок, в який влучив дрон. Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські війська в ніч проти п'ятниці, 30 травня, вдарили дроном по Білозерському Донецької області. Влучання сталося по багатоквартирному будинку, є поранені.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури у Telegram.

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Атака на Донеччину 30 травня

Вночі, о 02:30 окупанти атакували п’ятиповерховий житловий будинок у Білозерському дроном "Герань-2". Внаслідок влучання безпілотника розгорілась пожежа.

Руйнування будинку. Фото: Донецька обласна прокуратура

Знищений автомобіль. Фото: Донецька обласна прокуратура

Руйнування будинку. Фото: Донецька обласна прокуратура

Відомо про двох поранених — 40-річну жінку та 16-річного сина, які перебували у квартирі — вони отримали мінно-вибухові травми і отруєння чадним газом. Постраждалим надали медичну допомогу.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, вночі ворог запустив по Україні 90 ударних дронів, Силам ППО вдалося знищити 56 з них.

А вчора російські війська скинули КАБи на село Верхня Терса Запорізької області, загинула людина.