Окупанти вдарили дроном по будинку на Донеччині — є поранені

Окупанти зруйнували будинок на Донеччині — є поранені
Російські війська в ніч проти п'ятниці, 30 травня, вдарили дроном по Білозерському Донецької області. Влучання сталося по багатоквартирному будинку, є поранені.
Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури у Telegram.
Атака на Донеччину 30 травня
Вночі, о 02:30 окупанти атакували п’ятиповерховий житловий будинок у Білозерському дроном "Герань-2". Внаслідок влучання безпілотника розгорілась пожежа.
Відомо про двох поранених — 40-річну жінку та 16-річного сина, які перебували у квартирі — вони отримали мінно-вибухові травми і отруєння чадним газом. Постраждалим надали медичну допомогу.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.
Нагадаємо, вночі ворог запустив по Україні 90 ударних дронів, Силам ППО вдалося знищити 56 з них.
А вчора російські війська скинули КАБи на село Верхня Терса Запорізької області, загинула людина.
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