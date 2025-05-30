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Головна Армія Окупанти зруйнували будинок на Донеччині — є поранені

Окупанти зруйнували будинок на Донеччині — є поранені

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Дата публікації: 30 травня 2025 08:55
Окупанти вдарили дроном по будинку на Донеччині — є поранені
Будинок, в який влучив дрон. Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські війська в ніч проти п'ятниці, 30 травня, вдарили дроном по Білозерському Донецької області. Влучання сталося по багатоквартирному будинку, є поранені.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури у Telegram.

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Атака на Донеччину 30 травня

Вночі, о 02:30 окупанти атакували п’ятиповерховий житловий будинок у Білозерському дроном "Герань-2". Внаслідок влучання безпілотника розгорілась пожежа. 

Нічна атака: російський дрон поцілив у житловий будинок у Білозерському
Руйнування будинку. Фото: Донецька обласна прокуратура
Пожежа в п’ятиповерхівці: російський дрон влучив у дім посеред ночі
Знищений автомобіль. Фото: Донецька обласна прокуратура
Мати й син постраждали внаслідок удару БпЛА по багатоповерхівці
Руйнування будинку. Фото: Донецька обласна прокуратура

Відомо про двох поранених — 40-річну жінку та 16-річного сина, які перебували у квартирі — вони отримали мінно-вибухові травми і отруєння чадним газом. Постраждалим надали медичну допомогу.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, вночі ворог запустив по Україні 90 ударних дронів, Силам ППО вдалося знищити 56 з них.

А вчора російські війська скинули КАБи на село Верхня Терса Запорізької області, загинула людина.

російські війська Донецька область обстріли війна в Україні атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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