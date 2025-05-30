Оккупанты ударили дроном по дому в Донецкой области - есть раненые

Дом, в который попал дрон. Фото: Донецкая областная прокуратура

Российские войска в ночь на пятницу, 30 мая, ударили дроном по Белозерскому Донецкой области. Попадание произошло по многоквартирному дому, есть раненые.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Атака на Донецкую область 30 мая

Ночью, в 02:30 оккупанты атаковали пятиэтажный жилой дом в Белозерском дроном "Герань-2". В результате попадания беспилотника разгорелся пожар.

Разрушение дома. Фото: Донецкая областная прокуратура

Уничтоженный автомобиль. Фото: Донецкая областная прокуратура

Разрушение дома. Фото: Донецкая областная прокуратура

Известно о двух раненых — 40-летней женщине и 16-летнем сыне, которые находились в квартире — они получили минно-взрывные травмы и отравление угарным газом. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления.

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, ночью враг запустил по Украине 90 ударных дронов, Силам ПВО удалось уничтожить 56 из них.

А вчера российские войска сбросили КАБы на село Верхняя Терса Запорожской области, погиб человек.