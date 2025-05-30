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Оккупанты разрушили дом на Донеччине — есть раненые

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Дата публикации 30 мая 2025 08:55
Оккупанты ударили дроном по дому в Донецкой области - есть раненые
Дом, в который попал дрон. Фото: Донецкая областная прокуратура

Российские войска в ночь на пятницу, 30 мая, ударили дроном по Белозерскому Донецкой области. Попадание произошло по многоквартирному дому, есть раненые.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Telegram.

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Атака на Донецкую область 30 мая

Ночью, в 02:30 оккупанты атаковали пятиэтажный жилой дом в Белозерском дроном "Герань-2". В результате попадания беспилотника разгорелся пожар.

Нічна атака: російський дрон поцілив у житловий будинок у Білозерському
Разрушение дома. Фото: Донецкая областная прокуратура
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Уничтоженный автомобиль. Фото: Донецкая областная прокуратура
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Разрушение дома. Фото: Донецкая областная прокуратура

Известно о двух раненых — 40-летней женщине и 16-летнем сыне, которые находились в квартире — они получили минно-взрывные травмы и отравление угарным газом. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления.

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Скриншот поста прокуратуры

Напомним, ночью враг запустил по Украине 90 ударных дронов, Силам ПВО удалось уничтожить 56 из них.

А вчера российские войска сбросили КАБы на село Верхняя Терса Запорожской области, погиб человек.

российские войска Донецкая область обстрелы война в Украине атака
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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