Ворог атакував Україну дронами — скільки збила ППО

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Ґвара Медіа

Російські війська в ніч проти п'ятниці, 30 травня, атакували Україну дронами-камікадзе. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 56 ворожих безпілотників.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Атака на Україну 30 травня

Вночі ворог запустив 90 ударних дронів з Міллерово, Орла, Шаталово, Курська та Приморсько-Ахтарська, а також завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області РФ.

Основними напрямками удару стала Харківщина, Одещина та Донеччина. Повітряну атаку відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:00 Сили ППО збили 56 ворожих БпЛА типу Shahed на сході, півдні та півночі країни. 26 з них збито вогневими засобами ураження та ще 30 — локаційно втрачені.

Крім того, зафіксовано влучання у 12 локаціях України.

Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, вчора вранці окупанти скинули авіаційні бомби на село Верхня Терса Запорізької області.

Згодом в ОВА повідомили, що внаслідок атаки загинула людина.