Враг атаковал Украину дронами - сколько сбила ПВО

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Гвара Медиа

Российские войска в ночь на пятницу, 30 мая, атаковали Украину дронами-камикадзе. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 56 вражеских беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака на Украину 30 мая

Ночью враг запустил 90 ударных дронов из Миллерово, Орла, Шаталово, Курска и Приморско-Ахтарска, а также нанес удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской области РФ.

Основными направлениями удара стала Харьковская, Одесская и Донецкая области. Воздушную атаку отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 08:00 Силы ПВО сбили 56 вражеских БПЛА типа Shahed на востоке, юге и севере страны. 26 из них сбиты огневыми средствами поражения и еще 30 — локационно потеряны.

Кроме того, зафиксировано попадание в 12 локациях Украины.

Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, вчера утром оккупанты сбросили авиационные бомбы на село Верхняя Терса Запорожской области.

Позже в ОВА сообщили, что в результате атаки погиб человек.