Враг атаковал Украину дронами - сколько сбила ПВО

Сколько российских дронов сбила ПВО — сводка Воздушных сил
Российские войска в ночь на пятницу, 30 мая, атаковали Украину дронами-камикадзе. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 56 вражеских беспилотников.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.
Атака на Украину 30 мая
Ночью враг запустил 90 ударных дронов из Миллерово, Орла, Шаталово, Курска и Приморско-Ахтарска, а также нанес удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской области РФ.
Основными направлениями удара стала Харьковская, Одесская и Донецкая области. Воздушную атаку отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.
По состоянию на 08:00 Силы ПВО сбили 56 вражеских БПЛА типа Shahed на востоке, юге и севере страны. 26 из них сбиты огневыми средствами поражения и еще 30 — локационно потеряны.
Кроме того, зафиксировано попадание в 12 локациях Украины.
Напомним, вчера утром оккупанты сбросили авиационные бомбы на село Верхняя Терса Запорожской области.
Позже в ОВА сообщили, что в результате атаки погиб человек.
Читайте Новини.LIVE!