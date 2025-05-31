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Оккупанты атаковали Херсон, погиб мужчина, — ОВА

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Дата публикации 31 мая 2025 07:56
В Херсоне из-за российской атаки погиб человек
Скорая помощь. Иллюстративное фото: United24

Российские войска в ночь на субботу, 31 мая, обстреляли Херсон. В Днепровском районе города в результате атаки погиб мужчина.

Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин в Telegram.

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Так, ночью оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона.

"В результате удара смертельные ранения получил 66-летний мужчина. Мои соболезнования родным и близким убитого", — отметил Прокудин.

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Скриншот поста Прокудина

Напомним, вчера оккупанты ударили дроном по многоквартирному дому в Белозерском Донецкой области, есть раненые.

А в Харькове сегодня утром раздавались взрывы, зафиксировано попадание в Шевченковском и Киевском районах.

Херсон обстрелы война в Украине атака погибшие
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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