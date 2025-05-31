В Херсоне из-за российской атаки погиб человек

Оккупанты атаковали Херсон, погиб мужчина, — ОВА
Российские войска в ночь на субботу, 31 мая, обстреляли Херсон. В Днепровском районе города в результате атаки погиб мужчина.
Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин в Telegram.
Атака на Херсон 31 мая
Так, ночью оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона.
"В результате удара смертельные ранения получил 66-летний мужчина. Мои соболезнования родным и близким убитого", — отметил Прокудин.
Напомним, вчера оккупанты ударили дроном по многоквартирному дому в Белозерском Донецкой области, есть раненые.
А в Харькове сегодня утром раздавались взрывы, зафиксировано попадание в Шевченковском и Киевском районах.
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