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Головна Армія На Сумщині через атаки РФ поранено людину та знищено ферму — фото

На Сумщині через атаки РФ поранено людину та знищено ферму — фото

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Дата публікації: 31 травня 2025 09:14
На Сумщині лунали вибухи — ворог атакував БпЛА та ракетами
Пожежа після удару. Фото: Сумська ОВА

Російські війська у суботу, 31 травня, вдарили по Сумській області. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження у Роменському та Тростянецькому районах.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров у Facebook.

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Атаки на Сумщину 31 травня

Вночі росіяни атакували Роменський район ракетами та дронами, один з БпЛА влучив в автомобіль, який розвозив хліб у Недригайлівській громаді. Внаслідок цього постраждав водій, йому надали медичну допомогу.

Влучання дрона в хлібовоз: постраждав водій
Хлібовоз. Фото: Сумська ОВА

Ще п'ять ворожих безпілотників вдарили по фермі в одному із сіл — спалахнули господарські будівлі, загинули сотні свійських тварин та знищено десятки тонн зерна.
Наразі на місці працюють усі необхідні служби. 

Російський дрон атакував ферму у Сумській області
Ферма. Фото: Сумська ОВА

Григоров наголосив, що росіяни навмисно б’ють по цивільній інфраструктурі.

Обстріл цивільних мешканців - постраждав водій хлібовоза
Вирва від удару. Фото: Сумська ОВА

Крім того, під масованою російською атакою цієї ночі була Тростянецька громада. За попередніми даними, РФ вдарила двома ракетами та 13 БпЛА по сільськогосподарських підприємствах. Триває ліквідація наслідків обстрілу. 

"На щастя, обійшлося без жертв. 
Внаслідок ворожих ударів згоріли приміщення підприємств, транспорт", — зазначив Григоров.

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Скриншот допису Григорова
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Скриншот допису Григорова

Нагадаємо, внаслідок удару по Запоріжжю вночі загинув 16-річний хлопець.

А в Херсоні через ворожу атаку загинув чоловік, який отримав значні травми.

Сумська область обстріли окупанти війна в Україні атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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