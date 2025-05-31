На Сумщине раздавались взрывы - враг атаковал БпЛА и ракетами

На Сумщине из-за атак РФ ранен человек и уничтожена ферма — фото
Российские войска в субботу, 31 мая, ударили по Сумской области. В результате атаки зафиксированы повреждения в Роменском и Тростянецком районах.
Об этом сообщил председатель ОВА Олег Григоров в Facebook.
Атаки на Сумскую область 31 мая
Ночью россияне атаковали Роменский район ракетами и дронами, один из БпЛА попал в автомобиль, который развозил хлеб в Недригайловской громаде. В результате этого пострадал водитель, ему оказали медицинскую помощь.
Еще пять вражеских беспилотников ударили по ферме в одном из сел — вспыхнули хозяйственные постройки, погибли сотни домашних животных и уничтожены десятки тонн зерна.
Сейчас на месте работают все необходимые службы.
Григоров отметил, что россияне намеренно бьют по гражданской инфраструктуре.
Кроме того, под массированной российской атакой этой ночью была Тростянецкая громада. По предварительным данным, РФ ударила двумя ракетами и 13 БПЛА по сельскохозяйственным предприятиям. Продолжается ликвидация последствий обстрела.
"К счастью, обошлось без жертв.
В результате вражеских ударов сгорели помещения предприятий, транспорт", — отметил Григоров.
Напомним, в результате удара по Запорожью ночью погиб шестилетний ребенок.
А в Херсоне из-за вражеской атаки погиб мужчина, который получил значительные травмы.
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