На Сумщине раздавались взрывы - враг атаковал БпЛА и ракетами

Пожар после удара после удара. Фото: Сумская ОВА

Российские войска в субботу, 31 мая, ударили по Сумской области. В результате атаки зафиксированы повреждения в Роменском и Тростянецком районах.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Григоров в Facebook.

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Атаки на Сумскую область 31 мая

Ночью россияне атаковали Роменский район ракетами и дронами, один из БпЛА попал в автомобиль, который развозил хлеб в Недригайловской громаде. В результате этого пострадал водитель, ему оказали медицинскую помощь.

Хлебовоз. Фото: Сумская ОГА

Еще пять вражеских беспилотников ударили по ферме в одном из сел — вспыхнули хозяйственные постройки, погибли сотни домашних животных и уничтожены десятки тонн зерна.

Сейчас на месте работают все необходимые службы.

Ферма. Фото: Сумская ОГА

Григоров отметил, что россияне намеренно бьют по гражданской инфраструктуре.

Воронка от удара. Фото: Сумская ОГА

Кроме того, под массированной российской атакой этой ночью была Тростянецкая громада. По предварительным данным, РФ ударила двумя ракетами и 13 БПЛА по сельскохозяйственным предприятиям. Продолжается ликвидация последствий обстрела.

"К счастью, обошлось без жертв.

В результате вражеских ударов сгорели помещения предприятий, транспорт", — отметил Григоров.

Скриншот поста Григорова

Скриншот поста Григорова

Напомним, в результате удара по Запорожью ночью погиб шестилетний ребенок.

А в Херсоне из-за вражеской атаки погиб мужчина, который получил значительные травмы.