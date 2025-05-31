РФ атакувала дронами та ракетами — скільки цілей збила ППО

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: МВС України

Російські війська в ніч проти суботи, 31 травня, атакували Україну дронами-камікадзе. Для цього вони застосували 114 безпілотників, сили ППО збили 69 з них.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Атака на Україну 31 травня

Вночі ворог запустив по Україні 114 засобів повітряного нападу. З них 107 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів, які летіли з Міллерово, Шаталово, Курська, Приморсько-Ахтарська та Чауди.

Також Україну атакували двома реактивними ударними БпЛА невстановленого типу із Бєлгородської області, двома зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області та трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Бєлгородської області.

Основними напрямками ударів стали Харківщина, Сумщина та Донеччина. Ворожі атаки відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:30 ППО збила 69 ворожих БпЛА та три керовані авіаційні ракети Х-59/69 на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 42 збили вогневими засобами ураження та 30 — були локаційно втрачені.

Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок нічної атаки загинула шестирічна дитина, ще один постраждалий перебуває в критичному стані.

Також ворог вдарив по Сумській області, внаслідок чого поранено водія хлібовоза та зруйновано ферму.