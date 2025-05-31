РФ атаковала дронами и ракетами - сколько целей сбила ПВО

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: МВД Украины

Российские войска в ночь на субботу, 31 мая, атаковали Украину дронами-камикадзе. Для этого они применили 114 беспилотников, силы ПВО сбили 69 из них.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака на Украину 31 мая

Ночью враг запустил по Украине 114 средств воздушного нападения. Из них 107 БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов, которые летели из Миллерово, Шаталово, Курска, Приморско-Ахтарска и Чауды.

Также Украину атаковали двумя реактивными ударными БпЛА неустановленного типа из Белгородской области, двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области и тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из Белгородской области.

Основными направлениями ударов стали Харьковщина, Сумщина и Донецкая область. Вражеские атаки отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 08:30 ПВО сбила 69 вражеских БПЛА и три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 на востоке, юге, севере и в центре страны. 42 сбили огневыми средствами поражения и 30 — были локационно потеряны.

Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, в Запорожье в результате ночной атаки погиб шестилетний ребенок, еще один пострадавший находится в критическом состоянии.

Также враг ударил по Сумской области, в результате чего ранен водитель хлебовоза и разрушена ферма.