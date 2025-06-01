РФ ударила по Запорожью - есть раненый, повреждены дома

Дом в огне. Фото: Запорожская ОГА

Российские войска в ночь на воскресенье, 1 июня, атаковали Запорожье дронами. В результате обстрела ранен человек, повреждены объекты критической инфраструктуры и частные дома.

Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Россияне ударили по Запорожью семью дронами "шахед". Под вражеский огонь попала частная застройка — изуродованный дом.

Поврежденный дом. Фото: Запорожская ОГА

Разрушения из-за атаки. Фото: Запорожская ОГА

Поврежденный дом. Фото: Запорожская ОГА

"Пострадали и объекты критической инфраструктуры. Там произошли возгорания", — отметил Федоров.

Разрушенный дом. Фото: Запорожская ОГА

Поврежденный дом. Фото: Запорожская ОГА

Поврежденная хозяйственная постройка. Фото: Запорожская ОГА

По его словам, в результате атаки пострадала женщина, она получает медицинскую помощь.

Скриншот поста Федорова

Федоров отметил, что враг обстрелял также Пологовский район. Всего с Запорожьем от обстрелов там пострадали четыре человека. В течение суток оккупанты ударили 501 раз по 17 населенным пунктам:

36 авиационных обстрелов по Гуляйполю, Орехову, Долинке, Преображенке, Малиновке, Ольговском, Полтавке, Новодаровке, Верхней Терсе и Темировке;

281 БпЛА различной модификации атаковали Запорожье, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку;

четыре обстрела из РСЗО накрыли Каменское, Щербаки и Чаривне;

180 артударов произошли по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Председатель ОГА добавил, что поступило 32 сообщения о повреждении квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Скриншот поста Федорова

Напомним, вчера в результате атаки по Запорожской области погиб человек, еще один получил ранения.

А в Донецкой области российские войска убили четыре человека, есть пострадавшие.