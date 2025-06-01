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РФ ударила по Запорожью дронами — в ОВА показали последствия

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Дата публикации 1 июня 2025 07:26
РФ ударила по Запорожью - есть раненый, повреждены дома
Дом в огне. Фото: Запорожская ОГА

Российские войска в ночь на воскресенье, 1 июня, атаковали Запорожье дронами. В результате обстрела ранен человек, повреждены объекты критической инфраструктуры и частные дома.

Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Атака на Запорожье

Россияне ударили по Запорожью семью дронами "шахед". Под вражеский огонь попала частная застройка — изуродованный дом.

Понівечене житло після атаки "шахедів" у Запоріжжі
Поврежденный дом. Фото: Запорожская ОГА
Сліди руйнування: дрон-камікадзе влучив у двір
Разрушения из-за атаки. Фото: Запорожская ОГА
Об’єкти цивільної інфраструктури під вогнем — наслідки удару по Запоріжжю
Поврежденный дом. Фото: Запорожская ОГА

"Пострадали и объекты критической инфраструктуры. Там произошли возгорания", — отметил Федоров.

Жінка постраждала внаслідок атаки у Запоріжжі 1 червня
Разрушенный дом. Фото: Запорожская ОГА
Запоріжжя атакували сім дронів РФ
Поврежденный дом. Фото: Запорожская ОГА
У Запоріжжі понівечені будинки після атаки
Поврежденная хозяйственная постройка. Фото: Запорожская ОГА

По его словам, в результате атаки пострадала женщина, она получает медицинскую помощь.

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Скриншот поста Федорова

Федоров отметил, что враг обстрелял также Пологовский район. Всего с Запорожьем от обстрелов там пострадали четыре человека. В течение суток оккупанты ударили 501 раз по 17 населенным пунктам:

  • 36 авиационных обстрелов по Гуляйполю, Орехову, Долинке, Преображенке, Малиновке, Ольговском, Полтавке, Новодаровке, Верхней Терсе и Темировке;
  • 281 БпЛА различной модификации атаковали Запорожье, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку;
  • четыре обстрела из РСЗО накрыли Каменское, Щербаки и Чаривне;
  • 180 артударов произошли по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Председатель ОГА добавил, что поступило 32 сообщения о повреждении квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

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Скриншот поста Федорова

Напомним, вчера в результате атаки по Запорожской области погиб человек, еще один получил ранения.

А в Донецкой области российские войска убили четыре человека, есть пострадавшие.

российские войска Запорожье обстрелы война в Украине атака
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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