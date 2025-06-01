Враг ударил по месту расположения подразделения ВСУ

РФ ударила по подразделению Сухопутных войск, есть погибшие
Российские войска в воскресенье, 1 июня, нанесли ракетный удар по месту расположения одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. К сожалению, есть погибшие и раненые военные.
Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск в Telegram.
Атака на военных ВСУ
"Враг нанес ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. К сожалению, есть погибшие и раненые военнослужащие", — говорится в сообщении.
В Сухопутных войсках уточнили, что никаких построений или массовых сборов личного состава не было, а после объявления тревоги большинство военных находились в укрытиях. Сейчас пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Была создана комиссия и назначено служебное расследование для выяснения всех обстоятельств и причин потерь личного состава. Командование будет способствовать работе правоохранителей по инциденту.
В то же время в случае установления причастности должностных лиц к гибели и травмированию военных виновных привлекут к ответственности.
"Одновременно принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в условиях ракетных и воздушных ударов агрессора по тыловым районам", — добавили в командовании.
Напомним, в результате российской атаки на Харьковскую область повреждена гражданская инфраструктура.
Также взрывы сегодня звучали в Киеве — враг атаковал ночью и утром ракетами и беспилотниками.
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