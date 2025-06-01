Враг ударил по месту расположения подразделения ВСУ

Украинские военные. Иллюстративное фото: 38 отдельная бригада морской пехоты

Российские войска в воскресенье, 1 июня, нанесли ракетный удар по месту расположения одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. К сожалению, есть погибшие и раненые военные.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск в Telegram.

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"Враг нанес ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. К сожалению, есть погибшие и раненые военнослужащие", — говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках уточнили, что никаких построений или массовых сборов личного состава не было, а после объявления тревоги большинство военных находились в укрытиях. Сейчас пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Была создана комиссия и назначено служебное расследование для выяснения всех обстоятельств и причин потерь личного состава. Командование будет способствовать работе правоохранителей по инциденту.

В то же время в случае установления причастности должностных лиц к гибели и травмированию военных виновных привлекут к ответственности.

"Одновременно принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в условиях ракетных и воздушных ударов агрессора по тыловым районам", — добавили в командовании.

Скриншот поста Сухопутных войск

Напомним, в результате российской атаки на Харьковскую область повреждена гражданская инфраструктура.

Также взрывы сегодня звучали в Киеве — враг атаковал ночью и утром ракетами и беспилотниками.