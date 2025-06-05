На Полтавщині загинули двоє людей через удар по полігону

Медики. Фото ілюстративне: УНІАН

Російські окупанти 4 червня завдали удару по навчальному полігону у Полтавській області. Внаслідок атаки у лікарні загинули двоє людей.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у Telegram у четвер, 5 червня.

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Когут зазначив, що у Сухопутних військах повідомили про загибель двох людей внаслідок удару по полігону.

"За уточненою інформацією Сухопутних військ, лікарям, на жаль, не вдалося врятувати життя двох людей, які зазнали поранень внаслідок атаки ворога по навчальному полігону", — написав він.

Допис Когута. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Сухопутних військах повідомляли, що вдалося уникнути жертв серед військових завдяки заходам безпеки, але є поранені.

А 1 червня окупанти вдарили по місцю розташування одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, внаслідок чого є загиблі та постраждалі воїни.