Росія атакувала територію одного із навчальних підрозділів ЗСУ

Українські військові на полігоні. Ілюстративне фото: 10-та ОГШБ

Російські війська у середу, 4 червня, завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів ЗСУ у Полтавській області. Завдяки заходам безпеки вдалося уникнути жертв серед військових, але є поранені.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ у Facebook.

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"Завдяки своєчасно вжитим та ретельно продуманим заходам безпеки, розробленим для захисту життя і здоров’я військовослужбовців в умовах постійної загрози ракетних та повітряних атак з боку агресора на тилові райони, вдалося уникнути найгіршого", — йдеться у повідомленні.

Було застосовано превентивні дії, зокрема, розосередження особового складу, використання укриттів та дотримання протоколів безпеки під час повітряної тривоги. Це дозволило зберегти життя військових, які на момент удару виконували навчальні завдання на полігоні.

"На жаль, є поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована медична допомога у спеціалізованих медичних закладах. Лікарі роблять усе можливе для їхнього якнайшвидшого одужання", — додали у Сухопутних військах.

Для з’ясування всіх обставин події та оцінки шкоди створено спеціальну комісію, результати розслідування оприлюднять після завершення її роботи.

Скриншот допису Сухопутних військ ЗСУ

Нагадаємо, 1 червня ворог завдав ракетного удару по місцю розташування одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, внаслідок чого загинули військові.

Через це командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий написав заяву про відставку з посади. Однак Президент України Володимир Зеленський призначив його командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.