Командувач Сухопутних військ ЗСУ Драпатий подав у відставку після трагедії на полігоні

Михайло Драпатий. Фото: facebook.com/MykhailoDrapatyi

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий у неділю, 1 червня, заявив про свою відставку. За його словами, це усвідомлений крок.

Про це Михайло Драпатий написав у Facebook.

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Відставка Драпатого

"Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних сил України. Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни", — заявив Драпатий.

За його словами, він як командувач не зміг повністю забезпечити виконання своїх наказів та не змінив ставлення до людини в строю. Драпатий зауважив, що це його відповідальність.

Він наголосив, що поведінка бійців має значення, однак головна відповідальність на командуванні, яке визначає правила, ухвалює рішення та відповідає за наслідки.

За словами Драпатого, кругова порука та безкарність є отрутою для армії, яку він намагався викорінити із Сухопутних військ.

"Ми не маємо права жити в системі, яка не вчиться. Якщо не робити висновків, не змінювати ставлення до служби, не визнавати свої помилки — ми приречені. Без особистої відповідальності — немає розвитку. Без розвитку — немає перемоги. Армія, в якій командири несуть особисту відповідальність за життя людей, — живе. Армія, де за втрату не відповідає ніхто, — вмирає зсередини", — наголосив він.

Внаслідок російського удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ у Дніпропетровській області загинули 12 осіб, є поранені. Драпатий зазначив, що це молоді хлопці з навчального батальйону, більшість з яких перебували в укриттях.

Він ініціював перевірку всіх обставин трагедії. За його словами, усім пораненим надається допомога.

"Але жодна перевірка не поверне тих, кого ми втратили. Ми не виграємо цю війну, якщо не побудуємо армію, де честь — не слово, а дія. Де відповідальність — не покарання, а основа довіри. Де кожен командир щодня відповідає — за наказ, за рішення, за людину", — додав Драпатий.

Допис Драпатого. Фото: скриншот

Що передувало

Нагадаємо, 1 червня російські окупанти вдарили по місцю розташування одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

Внаслідок ворожої атаки відомо про 12 загиблих та понад 60 поранених. Жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося.

За попередньою інформацією, загарбники завдали удару "Іскандером".