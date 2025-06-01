Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Армія Удар РФ по підрозділу Сухопутних військ — понад десять загиблих

Удар РФ по підрозділу Сухопутних військ — понад десять загиблих

Ua en ru
Дата публікації: 1 червня 2025 13:14
Росія вдарила по підрозділу Сухопутних військ — відомо про кількість загиблих
Українські військові. Фото: Сухопутні війська ЗСУ/Telegram

У неділю, 1 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по місцю розташування одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Наразі відомо про 12 загиблих та понад 60 поранених.

Про це інформує пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Атака РФ на підрозділ Сухопутних військ — які наслідки

У неділю, 1 червня, ворог завдав ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. На жаль, є загиблі та поранені військовослужбовці.

Станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених. 

У пресслужбі Сухопутних військ наголосили, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога.

Удар РФ по ЗСУ
Скриншот повідомлення Сухопутних військ ЗСУ/Facebook

Раніше ми повідомляли, що росіяни завдали удару по місцю розташування одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. 

Також ми інформували, що у ніч на 1 червня росіяни безпілотниками атакували Запоріжжя.

ЗСУ росіяни війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /