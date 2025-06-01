Росія вдарила по підрозділу Сухопутних військ — відомо про кількість загиблих

Українські військові. Фото: Сухопутні війська ЗСУ/Telegram

У неділю, 1 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по місцю розташування одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Наразі відомо про 12 загиблих та понад 60 поранених.

Про це інформує пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у Telegram.

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У неділю, 1 червня, ворог завдав ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. На жаль, є загиблі та поранені військовослужбовці.

Станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

У пресслужбі Сухопутних військ наголосили, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога.

Скриншот повідомлення Сухопутних військ ЗСУ/Facebook

Раніше ми повідомляли, що росіяни завдали удару по місцю розташування одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

Також ми інформували, що у ніч на 1 червня росіяни безпілотниками атакували Запоріжжя.