Россия ударила по подразделению Сухопутных войск - известно о количестве погибших

Удар РФ по подразделению Сухопутных войск — более десяти погибших
В воскресенье, 1 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по месту расположения одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Известно о 12 погибших и более 60 раненых.
Об этом информирует пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Telegram.
Атака РФ на подразделение Сухопутных войск — какие последствия
В воскресенье, 1 июня, враг нанес ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. К сожалению, есть погибшие и раненые военнослужащие.
По состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых.
В пресс-службе Сухопутных войск отметили, что никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях. Пострадавшим оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь.
Ранее мы сообщали, что россияне нанесли удар по месту расположения одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ.
Также мы информировали, что в ночь на 1 июня россияне беспилотниками атаковали Запорожье.
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