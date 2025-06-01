Россия ударила по подразделению Сухопутных войск - известно о количестве погибших

Украинские военные. Фото: Сухопутные войска ВСУ/Telegram

В воскресенье, 1 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по месту расположения одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Известно о 12 погибших и более 60 раненых.

Об этом информирует пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Telegram.

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В воскресенье, 1 июня, враг нанес ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. К сожалению, есть погибшие и раненые военнослужащие.

По состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых.

В пресс-службе Сухопутных войск отметили, что никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях. Пострадавшим оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь.

Скриншот сообщения Сухопутных войск ВСУ/Facebook

Ранее мы сообщали, что россияне нанесли удар по месту расположения одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ.

Также мы информировали, что в ночь на 1 июня россияне беспилотниками атаковали Запорожье.