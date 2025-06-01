Командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку после трагедии на полигоне

Михаил Драпатый. Фото: facebook.com/MykhailoDrapatyi

Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатый в воскресенье, 1 июня, заявил о своей отставке. По его словам, это осознанный шаг.

Об этом Михаил Драпатый написал в Facebook.

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Отставка Драпатого

"Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши воины", — заявил Драпатый.

По его словам, он как командующий не смог полностью обеспечить выполнение своих приказов и не изменил отношение к человеку в строю. Драпатый отметил, что это его ответственность.

Он говорит, что поведение бойцов имеет значение, однако главная ответственность на командовании, которое определяет правила, принимает решения и отвечает за последствия.

По словам Драпатого, круговая порука и безнаказанность является ядом для армии, который он пытался искоренить из Сухопутных войск.

"Мы не имеем права жить в системе, которая не учится. Если не делать выводов, не менять отношение к службе, не признавать свои ошибки — мы обречены. Без личной ответственности — нет развития. Без развития — нет победы. Армия, в которой командиры несут личную ответственность за жизни людей, — живет. Армия, где за потерю не отвечает никто, — умирает изнутри", — подчеркнул он.

В результате российского удара по одному из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области погибли 12 человек, есть раненые. Драпатый отметил, что это молодые ребята из учебного батальона, большинство из которых находились в укрытиях.

Он инициировал проверку всех обстоятельств трагедии. По его словам, всем раненым оказывается помощь.

"Но ни одна проверка не вернет тех, кого мы потеряли. Мы не выиграем эту войну, если не построим армию, где честь — не слово, а действие. Где ответственность — не наказание, а основа доверия. Где каждый командир ежедневно отвечает — за приказ, за решение, за человека", — добавил Драпатый.

Пост Драпатого. Фото: скриншот

Что предшествовало

Напомним, 1 июня российские оккупанты ударили по месту расположения одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ.

В результате вражеской атаки известно о 12 погибших и более 60 раненых. Никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось.

По предварительной информации, захватчики нанесли удар "Искандером".