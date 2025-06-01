Росіяни вдарили "Іскандером" по підрозділу Сухопутних військ

У Сухопутних військах пояснили, чим РФ вдарила по підрозділу
У неділю, 1 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. Як виявилося, загарбники атакували "Іскандером".
Про це інформує "Суспільне".
Удар РФ по підрозділу Сухопутних військ — чим атакували окупанти
Стало відомо, що росіяни завдали удару "Іскандером" по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.
Зазначається, що на момент оголошення повітряної тривоги весь особовий склад перебував в укриттях, крім тих, хто можливо не встиг до них дістатись.
"Попередньо відомо, що це був "Іскандер", але остаточні дані будуть, коли місце удару буде досліджене експертами", — повідомив речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.
Раніше ми писали, що російську окупанти завдали удару по місцю розташування одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.
Також ми інформували, що станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.
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