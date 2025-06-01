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Головна Армія У Сухопутних військах пояснили, чим РФ вдарила по підрозділу

У Сухопутних військах пояснили, чим РФ вдарила по підрозділу

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Дата публікації: 1 червня 2025 13:35
Росіяни вдарили "Іскандером" по підрозділу Сухопутних військ
Українські військові. Фото: Генштаб/Telegram

У неділю, 1 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. Як виявилося, загарбники атакували "Іскандером".

Про це інформує "Суспільне".

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Стало відомо, що росіяни завдали удару "Іскандером" по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що на момент оголошення повітряної тривоги весь особовий склад перебував в укриттях, крім тих, хто можливо не встиг до них дістатись.

"Попередньо відомо, що це був "Іскандер", але остаточні дані будуть, коли місце удару буде досліджене експертами", — повідомив речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

Атака на ЗСУ
Скриншот повідомлення

Раніше ми писали, що російську окупанти завдали удару по місцю розташування одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. 

Також ми інформували, що станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

ЗСУ обстріли війна в Україні атака ракетний удар
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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