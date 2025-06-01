Россияне ударили "Искандером" по подразделению Сухопутных войск

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В воскресенье, 1 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. Как оказалось, захватчики атаковали "Искандером".

Об этом информирует "РБК-Украина".

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Стало известно, что россияне нанесли удар "Искандером" по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ.

Отмечается, что на момент объявления воздушной тревоги весь личный состав находился в укрытиях, кроме тех, кто возможно не успел до них добраться.

"Предварительно известно, что это был Искандер, но окончательные данные будут, когда место удара будет исследовано экспертами", — сообщил представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.