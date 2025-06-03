Втрати ворога - Сирський розкрив кількцість від початку року

Сирський розкрив втрати РФ від початку року
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський назвав втрати ворога з початку 2025 року. За його словами, було ліквідовано 200 тисяч осіб.
Про це Сирський написав у Telegram у вівторок, 3 червня.
Що відомо про втрати ворога
Про це він повідомив у своєму офіційному зверненні, подякувавши українським військовослужбовцям за проявлений професіоналізм.
"Боротьба триває", — зазначив Сирський.
Він завершив звернення традиційним гаслом: "Слава Україні!".
Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський назвав вражаючу кількість цілей РФ, які знищили дронами.
Крім того, стало відомо, що в ЗСУ змогли успішно використати дрон-матку на базі ШІ для атаки по росіянах.
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