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Головна Армія Сирський розкрив втрати РФ від початку року

Сирський розкрив втрати РФ від початку року

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Дата публікації: 3 червня 2025 20:25
Втрати ворога - Сирський розкрив кількцість від початку року
Олександр Сирський. Фото: Міноборони

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський назвав втрати ворога з початку 2025 року. За його словами, було ліквідовано 200 тисяч осіб.

Про це Сирський написав у Telegram у вівторок, 3 червня.

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Про це він повідомив у своєму офіційному зверненні, подякувавши українським військовослужбовцям за проявлений професіоналізм.

"Боротьба триває", — зазначив Сирський.

Він завершив звернення традиційним гаслом: "Слава Україні!".

Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський назвав вражаючу кількість цілей РФ, які знищили дронами.

Крім того, стало відомо, що в ЗСУ змогли успішно використати дрон-матку на базі ШІ для атаки по росіянах.

ЗСУ війна в Україні Олександр Сирський війна втрати окупантів
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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