Потери врага - Сырский раскрыл количество с начала года

Сырский раскрыл потери РФ с начала года
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский назвал потери врага с начала 2025 года. По его словам, было ликвидировано 200 тысяч человек.
Об этом Сырский написал в Telegram во вторник, 3 июня.
Что известно о потерях врага
Об этом он сообщил в своем официальном обращении, поблагодарив украинских военнослужащих за проявленный профессионализм.
"Борьба продолжается", — отметил Сырский.
Он завершил обращение традиционным лозунгом: "Слава Украине!".
Напомним, что главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский назвал впечатляющее количество целей РФ, которые уничтожили дронами.
Кроме того, стало известно, что в ВСУ смогли успешно использовать дрон-матку на базе ИИ для атаки по россиянам.
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