Потери врага - Сырский раскрыл количество с начала года

Александр Сырский. Фото: Минобороны

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский назвал потери врага с начала 2025 года. По его словам, было ликвидировано 200 тысяч человек.

Об этом Сырский написал в Telegram во вторник, 3 июня.

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Об этом он сообщил в своем официальном обращении, поблагодарив украинских военнослужащих за проявленный профессионализм.

"Борьба продолжается", — отметил Сырский.

Он завершил обращение традиционным лозунгом: "Слава Украине!".

Напомним, что главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский назвал впечатляющее количество целей РФ, которые уничтожили дронами.

Кроме того, стало известно, что в ВСУ смогли успешно использовать дрон-матку на базе ИИ для атаки по россиянам.