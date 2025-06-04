Россия атаковала территорию одного из учебных подразделений ВСУ

Украинские военные на полигоне. Иллюстративное фото: 10-я ОГШБ

Российские войска в среду, 4 июня, нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений ВСУ в Полтавской области. Благодаря мерам безопасности удалось избежать жертв среди военных, но есть раненые.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск в Facebook.

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"Благодаря своевременно принятым и тщательно продуманным мерам безопасности, разработанным для защиты жизни и здоровья военнослужащих в условиях постоянной угрозы ракетных и воздушных атак со стороны агрессора на тыловые районы, удалось избежать худшего", — говорится в сообщении.

Были применены превентивные действия, в частности, рассредоточение личного состава, использование укрытий и соблюдение протоколов безопасности во время воздушной тревоги. Это позволило сохранить жизни военных, которые на момент удара выполняли учебные задачи на полигоне.

"К сожалению, есть раненые. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях. Врачи делают все возможное для их скорейшего выздоровления", — добавили в Сухопутных войсках.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия и оценки ущерба создана специальная комиссия, результаты расследования обнародуют после завершения ее работы.

Скриншот поста Сухопутных войск ВСУ

Напомним, 1 июня враг нанес ракетный удар по месту расположения одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, в результате чего погибли военные.

Из-за этого командующий Сухопутных войск Михаил Драпатый написал заявление об отставке с должности. Однако Президент Украины Владимир Зеленский назначил его командующим Объединенных сил ВСУ.