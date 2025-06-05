На Полтавщине погибли два человека из-за удара по полигону

Медики. Фото иллюстративное: УНИАН

Российские оккупанты 4 июня нанесли удар по учебному полигону в Полтавской области. В результате атаки в больнице погибли два человека.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут в Telegram в четверг, 5 июня.

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Удар по полигону

Когут отметил, что в Сухопутных войсках сообщили о гибели двух человек в результате удара по полигону.

"По уточненной информации Сухопутных войск, врачам, к сожалению, не удалось спасти жизни двух человек, которые получили ранения в результате атаки врага по учебному полигону", — написал он.

Пост Когута. Фото: скриншот

Напомним, в Сухопутных войсках сообщали, что удалось избежать жертв среди военных благодаря мерам безопасности, но есть раненые.

А 1 июня оккупанты ударили по месту расположения одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, в результате чего есть погибшие и пострадавшие воины.