На Полтавщине погибли два человека из-за удара по полигону

Удар по полигону Полтавщины — в ОВА сообщили о жертвах
Российские оккупанты 4 июня нанесли удар по учебному полигону в Полтавской области. В результате атаки в больнице погибли два человека.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут в Telegram в четверг, 5 июня.
Удар по полигону
Когут отметил, что в Сухопутных войсках сообщили о гибели двух человек в результате удара по полигону.
"По уточненной информации Сухопутных войск, врачам, к сожалению, не удалось спасти жизни двух человек, которые получили ранения в результате атаки врага по учебному полигону", — написал он.
Напомним, в Сухопутных войсках сообщали, что удалось избежать жертв среди военных благодаря мерам безопасности, но есть раненые.
А 1 июня оккупанты ударили по месту расположения одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, в результате чего есть погибшие и пострадавшие воины.
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