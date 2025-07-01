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Головна Армія Сирський анонсував зміни щодо базової підготовки військових

Сирський анонсував зміни щодо базової підготовки військових

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 11:04
Сирський заявив про збільшення терміну БЗВП
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів щомісячну службову нараду щодо підвищення якості підготовки у Збройних силах, посилення безпеки у навчальних центрах та інших проблемних питань. Зокрема, він розповів про зміни у базовій загальновійськовій підготовці (БЗВП).

Про це генерал Сирський повідомив у вівторок, 1 липня, у Telegram.

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Головнокомандувач української армії зазначив, що від підготовки солдата залежить ефективність підрозділів, кількість знищених ворогів, а також збереження життя самого солдата. 

Саме тому, за словами Сирського, термін базової загальної підготовки буде збільшено — до 51 дня (порівняно з 49 днями наразі). Крім того, дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника. 

"Це — одна з новацій шостого видання програми БЗВП, робота над яким завершується. Розвиваємо базову підготовку в тилових смугах бригад. Усвідомлюємо всю складність ситуації та посилюємо психологічну підготовку військовослужбовців, що є невід’ємною складовою їхньої бойової готовності", — пояснив генерал.

Сирський
Сирський під час наради. Фото: Сирський/Facebook

Сирський про захист навчальних центрів від атак РФ

Головнокомандувач повідомив, що заслухав звіти щодо реалізації заходів захисту навчальних центрів від повітряних (ракетних) ударів противника.

Він наголосив, що його безумовна вимога — забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах.

"Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках — заборонено", — зазначив Сирський.

Також він додав, що на локаціях підготовки споруджуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди. Реалізуються додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист наших воїнів, які готуються, тренуються та відновлюються.

"Визначив завдання для покращення підготовки. Серед них — організувати закріплення новостворених армійських корпусів за навчальними батальйонами, які функціонують у складі центрів підготовки підрозділів. 

За напрямок підготовки відповідатиме новопризначений заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Ігор Скибюк", — резюмував Сирський.

Сирський
Скриншот повідомлення Сирського/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно Сирський здійснив робочу поїздку до бійців у Донецькій області.

А перед цим Сирський мав робочу поїздку до військових на Покровський напрямок. 

ЗСУ військові навчання армія війна в Україні Олександр Сирський
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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