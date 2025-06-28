Ситуація на фронті 28 червня — Сирський приїхав на Донеччину

Олександр Сирський з візитом у Донецькій області. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до бійців у Донецькій області. Українські воїни щоденно відбивають шалені атаки окупантів і тримають оборону.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram 28 червня.

Реклама

Читайте також:

Сирський з візитом у Донецькій області

Сирський розповів, що відвідав підрозділи, які тримають оборону у Донецькій області. Наші бійці відбивають шалені атаки окупантів на Новопавлівському, Покровському, Краматорському та Торецькому напрямках. Бої також тривають на новому — Добропільському напрямку. Окупанти рвуться до Костянтинівки, але не можуть нічого досягти, окрім численних втрат у живій силі та техніці.

"Силами своїх частин 68-го армійського корпусу, 20-ї і 150-ї мотострілецьких дивізій, агресор намагається прорвати нашу оборону та просуватися у трьох оперативних напрямках", — зазначив головнокомандувач.

За його словами, минулого тижня поблизу Яблунівки, ворог здійснив потужну атаку з використанням 24 одиниць бронетехніки. Але наші воїни зупинили наступ, знищивши велику кількість особового складу росіян та 20 бронемашин.

Під час поїздки Сирський також заслухав звіти командирів новоствореного армійського корпусу, механізованих бригад, штурмовиків та морпіхів. Генерал зазначив, що віддав необхідні розпорядження щодо забезпечення оборони та її кращої організації.

Головком також підкреслив, що потрібне підсилення наших військ підготовленим особовим складом та вчасні, правильні управлінські рішення. Він наголосив на тому, що важливо утримати повну керованість військами, дієвість підрозділів у процесі втілення корпусної реформи, коли управління армійських корпусів приймають у секторах визначені комплекти військ.

"Дякую українським воїнам за сміливість, самовідданість та відчутні результати в знешкодженні окупантів", — підсумував Олександр Сирський.

Нагадаємо, 27 червня Сирський відвідав Покровський напрямок. Це одна з найважчих ділянок фронту, де росіяни створювали найбільш чисельне угруповання.

Також головнокомандувач розповідав, як змінилися захисні споруди на фронті. За його словами, те, що було ефективним на початку війни, зараз не має значення.