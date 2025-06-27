Війна в Україні — Сирський відвідав Покровський напрямок

Олександр Сирський на Покровському напрямку. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський мав робочу поїздку до військових на Покровський напрямок. Це одна з найважчих ділянок фронту, де росіяни створювали найбільш чисельне угруповання — близько 111 тисяч особового складу.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram 27 червня.

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Сирський на Покровському напрямку

Сирський розповів, що Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності фронту. За його словами, тут щоденно відбувається не менш як пів сотні бойових зіткнень. Також саме на цьому напрямку окупанти створювали найбільш чисельне угруповання — близько 111 тисяч особового складу.

Олександр Сирський проводить нараду з військовими. Фото: t.me/osirskiy

Олександр Сирський з візитом на Покровському напрямку. Фото: t.me/osirskiy

"Противник не полишає спроб пробитися до адміністративної межі Донеччини. Хоче зробити це не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а насамперед із демонстраційною метою. Для досягнення психологічного ефекту: поставити сумнозвісну "ногу русского солдата", увіткнути прапор і розтрубити про чергову псевдо-"побєду"", — наголосив головнокомандувач.

Він додав, що останні два тижні тут особливо активно накочувалися диверсійно-штурмові групи росіян. Однак всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки — відкинуті далі від адмінмежі. Наразі ситуацію контролюють Сили оборони.

Крім того, Сирський поспілкувався з українськими бійцями в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення та на наступних лініях оборони. Також він провів наради у підрозділах ЗСУ та Нацгвардії.

"Мав змогу в дрібних деталях вивчити оперативну обстановку, з’ясувати всі проблемні моменти. Віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач. Дякую воїнам за хоробрість і професіоналізм", — підсумував генерал.

Нагадаємо, раніше Сирський розповідав, як змінилися захисні споруди на фронті. За його словами, те, що було ефективним на початку війни, зараз не має значення.

Крім того, 27 червня у Генштабі повідомили, що на Курському напрямку посилилися бойові дії.