Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Щодня сотні зіткнень — Сирський відвідав Покровський напрямок

Щодня сотні зіткнень — Сирський відвідав Покровський напрямок

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 13:53
Війна в Україні — Сирський відвідав Покровський напрямок
Олександр Сирський на Покровському напрямку. Фото: t.me/osirskiy
Ключові моменти Сирський на Покровському напрямку

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський мав робочу поїздку до військових на Покровський напрямок. Це одна з найважчих ділянок фронту, де росіяни створювали найбільш чисельне угруповання — близько 111 тисяч особового складу.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram 27 червня.  

Реклама
Читайте також:

Сирський на Покровському напрямку

Сирський розповів, що Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності фронту. За його словами, тут щоденно відбувається не менш як пів сотні бойових зіткнень. Також саме на цьому напрямку окупанти створювали найбільш чисельне угруповання — близько 111 тисяч особового складу. 

Сирський на Покровському напрямку
Олександр Сирський проводить нараду з військовими. Фото: t.me/osirskiy
Сирський відвідав Покровський напрямок
Олександр Сирський з візитом на Покровському напрямку. Фото: t.me/osirskiy

"Противник не полишає спроб пробитися до адміністративної межі Донеччини. Хоче зробити це не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а насамперед із демонстраційною метою. Для досягнення психологічного ефекту: поставити сумнозвісну "ногу русского солдата", увіткнути прапор і розтрубити про чергову псевдо-"побєду"", — наголосив головнокомандувач. 

Він додав, що останні два тижні тут особливо активно накочувалися диверсійно-штурмові групи росіян. Однак всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки — відкинуті далі від адмінмежі. Наразі ситуацію контролюють Сили оборони.

Крім того, Сирський поспілкувався з українськими бійцями в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення та на наступних лініях оборони. Також він провів наради у підрозділах ЗСУ та Нацгвардії.  

"Мав змогу в дрібних деталях вивчити оперативну обстановку, з’ясувати всі проблемні моменти. Віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач. Дякую воїнам за хоробрість і професіоналізм", — підсумував генерал.

Нагадаємо, раніше Сирський розповідав, як змінилися захисні споруди на фронті. За його словами, те, що було ефективним на початку війни, зараз не має значення. 

Крім того, 27 червня у Генштабі повідомили, що на Курському напрямку посилилися бойові дії

росіяни війна в Україні Олександр Сирський фронт Покровськ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації