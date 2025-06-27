Ситуація на фронті — нові дані і карта боїв від Генштабу ЗСУ

Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України продовжують стримувати російські війська на фронті. За минулу добу зафіксовано 187 бойових зіткнень.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Яка ситуація на фронті станом на 27 червня

Впродовж останньої доби противник завдав 67 авіаударів, під час яких було скинуто 119 керованих авіабомб. Ворог також здійснив 4536 обстрілів, у тому числі 54 — із реактивних систем залпового вогню, та застосував 2574 дрони-камікадзе.

Які напрямки фронту мають найважчу ситуацію та активні бої

Найінтенсивніші атаки відбувалися на Північно-Слобожанському та Курському напрямках — там захисники відбили 28 штурмів. У цих районах росіяни також завдали шість авіаударів, використавши дев’ять авіабомб, і здійснили понад 270 обстрілів.

Північно-слобожанський та курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку ворог штурмував позиції ЗСУ 13 разів у районах Глибокого, Зибиного, Вовчанська, Красного Першого, Кам’янки, Кіндрашівки й Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку фіксували дев’ять атак поблизу Голубівки, Степової Новоселівки, Кіндрашівки, Зеленого Гаю, Петропавлівки й Нової Кругляківки.

Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Значна активність ворога спостерігалась і на Лиманському напрямку — 18 спроб прориву поблизу Греківки, Рідкодуба, Нового Миру, Середнього, Колодязів, Зеленої Долини, Торського та Ольгівки.

На Сіверському напрямку були дві атаки в районах Виїмки та Федорівки, а на Краматорському — п’ять атак в бік Маркового, Білої Гори та Бондарного.

Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку окупанти провели 23 штурми поблизу Торецька, Щербинівки, Олександро-Калинового, Дачного, Романівки, Диліївки, Яблунівки та Русиного Яру.

Особливо напруженою залишалась ситуація на Покровському напрямку — наші сили зупинили 56 штурмів противника біля населених пунктів Полтавка, Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Промінь, Котлярівка, Лисівка, Новомиколаївка, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Котлине, Муравка, Зелений Кут, Шевченко Перше, Володимирівка та інших.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку зафіксовано 25 атак ворога в районі Ялти, Запоріжжя, Багатира, Зірки, Федорівки, Комара, Одрадного, Зеленого Поля, Мирного, Шевченка та Воскресенки.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили п’ять невдалих штурмів і змушені були відступити з втратами. На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках активних наступальних дій не зафіксовано.

Ознак формування наступальних угруповань на Волинському та Поліському напрямках немає.

Яких втрат зазнали російські війська

Водночас українські Сили оборони активно нищать ворога як на лінії фронту, так і в тилу. Авіація, артилерія та ракетні війська завдали ударів по 16 місцях скупчення живої сили, техніки й озброєння противника, а також по одному пункту управління.

Минулої доби українські захисники ліквідували 970 російських військових, знищили танк, чотири бойові броньовані машини, 13 артсистем, 87 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 89 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, нещодавно колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян оцінив, чи зможуть російські війська захопити великі міста в Україні.

Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував, яка ситуація з оборонними спорудами на фронті.