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Главная Армия На Курском направлении усилились бои — новый отчет Генштаба ВСУ

На Курском направлении усилились бои — новый отчет Генштаба ВСУ

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 09:28
Ситуация на фронте — новые данные и карта боев от Генштаба ВСУ
Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ
Ключові моменти Какова ситуация на фронте по состоянию на 27 июня Какие направления фронта имеют самую тяжелую ситуацию и активные бои Какие потери понесли российские войска

Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать российские войска на фронте. За минувшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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Какова ситуация на фронте по состоянию на 27 июня

В течение последних суток противник нанес 67 авиаударов, во время которых было сброшено 119 управляемых авиабомб. Враг также совершил 4536 обстрелов, в том числе 54 - из реактивных систем залпового огня, и применил 2574 дроны-камикадзе.

Какие направления фронта имеют самую тяжелую ситуацию и активные бои

Самые интенсивные атаки происходили на Северо-Слобожанском и Курском направлениях - там защитники отбили 28 штурмов. В этих районах россияне также нанесли шесть авиаударов, использовав девять авиабомб, и совершили более 270 обстрелов.

Північнослобожанський напрямолк
Северо-слобожанское и курское направления. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении враг штурмовал позиции ВСУ 13 раз в районах Глубокого, Зыбино, Волчанска, Красного Первого, Каменки, Кондрашовки и Малой Шапковки.

На Купянском направлении фиксировали девять атак вблизи Голубовки, Степной Новоселовки, Кондрашовки, Зеленого Гая, Петропавловки и Новой Кругляковки.

Куп'янськ ситуація на фронті
Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Значительная активность врага наблюдалась и на Лиманском направлении - 18 попыток прорыва вблизи Грековки, Редкодуба, Нового Мира, Среднего, Колодезей, Зеленой Долины, Торского и Ольговки.

На Северском направлении были две атаки в районах Выемки и Федоровки, а на Краматорском - пять атак в сторону Маркового, Белой Горы и Бондарного.

Торецький напрямок
Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении оккупанты провели 23 штурма вблизи Торецка, Щербиновки, Александро-Калинового, Дачного, Романовки, Дилиевки, Яблоновки и Русиного Яра.

Особенно напряженной оставалась ситуация на Покровском направлении - наши силы остановили 56 штурмов противника возле населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Мирное, Миролюбовка, Луч, Котляровка, Лисовка, Новониколаевка, Новосергиевка, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка, Котлино, Муравка, Зеленый Кут, Шевченко Первое, Владимировка и других.

Покровський напрямок карта
Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении зафиксировано 25 атак врага в районе Ялты, Запорожья, Багатира, Звезды, Федоровки, Комара, Одрадного, Зеленого Поля, Мирного, Шевченко и Воскресенки.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили пять неудачных штурмов и вынуждены были отступить с потерями. На Ореховском и Гуляйпольском направлениях активных наступательных действий не зафиксировано.

Признаков формирования наступательных группировок на Волынском и Полесском направлениях нет.

Какие потери понесли российские войска

В то же время украинские Силы обороны активно уничтожают врага как на линии фронта, так и в тылу. Авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по 16 местам скопления живой силы, техники и вооружения противника, а также по одному пункту управления.

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 970 российских военных, уничтожили танк, четыре боевые бронированные машины, 13 артсистем, 87 БПЛА оперативно-тактического уровня и 89 единиц автомобильной техники.

Напомним, недавно бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян оценил, смогут ли российские войска захватить крупные города в Украине.

Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал, какова ситуация с оборонительными сооружениями на фронте.

ВСУ Генштаб ВСУ Купянск фронт ситуация на фронте Покровск
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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