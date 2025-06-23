Наступ РФ на фронті — чи зможуть окупанти захопити великі міста

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян. Фото: Facebook

Російські війська майже не мають шансів захопити великі українські міста. Однак відбувається щоденне невелике просування ворога на фронті.

Про це повідомив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі Ранок.LIVE 23 червня.

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Омелян наголосив, що наразі "говорити про контрнаступ не доводиться — ми ледь стримуємо фронт", але Сили оборони не дають шансу росіянам на будь-які атаки.

"Ситуація набагато гірша за 2023 рік. Коли ми могли з певністю говорити (про це говорив колишній командувач Залужний), що зараз війна переходить в позиційний формат. Тобто ні росіяни не мають з цілей просунутись по українських територіях, ні ми, на жаль, не можемо відвоювати якісь наявні, але не даємо шансу росіян на будь-які атаки", — сказав ексміністр.

Він також заявив, що нинішнє керівництво не несе достатньої відповідальності за провали, особливо у питаннях фортифікацій та забезпечення армії.

"І замість того, щоб формувати концепцію, що воюють дрони, а не люди, — ми все радісно чекали, постили якісь веселі картинки й підтримували ЗСУ на словах. Тепер маємо той ефект, що людей у піхоті катастрофічно мало", — додав Володимир Омелян.

Нагадаємо, у 47-й бригаді "Маґура" заявили, що Україна обрала приклад російської армії. Військові вважають, що для перемоги потрібно змінювати підходи до війни.

Водночас головком Олександр Сирський поділився успіхами у переході української армії на корпусну систему. За його словами, перша черга управлінь армійських корпусів із підрозділами забезпечення вже завершили бойове злагодження.