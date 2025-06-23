Наступ РФ на фронті — чи зможуть окупанти захопити великі міста

Наступ чи оборона — ексміністр проаналізував ситуацію на фронті
Російські війська майже не мають шансів захопити великі українські міста. Однак відбувається щоденне невелике просування ворога на фронті.
Про це повідомив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі Ранок.LIVE 23 червня.
Чи зможуть ЗСУ піти у контрнаступ
Омелян наголосив, що наразі "говорити про контрнаступ не доводиться — ми ледь стримуємо фронт", але Сили оборони не дають шансу росіянам на будь-які атаки.
"Ситуація набагато гірша за 2023 рік. Коли ми могли з певністю говорити (про це говорив колишній командувач Залужний), що зараз війна переходить в позиційний формат. Тобто ні росіяни не мають з цілей просунутись по українських територіях, ні ми, на жаль, не можемо відвоювати якісь наявні, але не даємо шансу росіян на будь-які атаки", — сказав ексміністр.
Він також заявив, що нинішнє керівництво не несе достатньої відповідальності за провали, особливо у питаннях фортифікацій та забезпечення армії.
"І замість того, щоб формувати концепцію, що воюють дрони, а не люди, — ми все радісно чекали, постили якісь веселі картинки й підтримували ЗСУ на словах. Тепер маємо той ефект, що людей у піхоті катастрофічно мало", — додав Володимир Омелян.
Нагадаємо, у 47-й бригаді "Маґура" заявили, що Україна обрала приклад російської армії. Військові вважають, що для перемоги потрібно змінювати підходи до війни.
Водночас головком Олександр Сирський поділився успіхами у переході української армії на корпусну систему. За його словами, перша черга управлінь армійських корпусів із підрозділами забезпечення вже завершили бойове злагодження.
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