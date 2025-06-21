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Головна Армія ЗСУ обрали тактику РФ — військовий сказав, що потрібно змінювати

ЗСУ обрали тактику РФ — військовий сказав, що потрібно змінювати

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 10:40
Війна в Україні — військовий назвав, що потрібно змінювати в армії
Комбат батальйону 47-ї бригади "Маґура" Олександр Ширшин. Фото: Новинарня
Ключові моменти Що потрібно змінювати в українській армії

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин заявив, що Україна обрала приклад російської армії. Він вважає, що для перемоги потрібно змінювати підходи.

Про це Олександр Ширшин заявив в інтерв'ю проєкту Свобода Live.

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Ширшин заявив, якщо Україна хоче перемогти у війні з Росією, то має змінювати свої підходи з кількісних на якісні.

"Для мене було важливо, щоб ми могли хоча б почати досягати певних змін. Якщо ми хочемо досягати результатів, якщо ми хочемо перемоги, ми маємо змінювати наші підходи з кількісних на якісні", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, раніше Олександр Ширшин заявив, що, виконуючи накази на Курщині та прикордонні, він зіштовхнувся із завданнями, які були приречені на провал та невиправдану втрату людей. За його словами, він зробив публічну заяву, бо непублічні звернення до командування майже всі були проігноровані.

Нагадаємо, незадовго комбат пояснив свою заяву про втрати та командування. Ширшин заявив, що хотів привернути увагу до цієї ситуації, а не закликав до звільнення головкома чи інших керівників.

росіяни армія військові війна в Україні фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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