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Главная Армия ВСУ выбрали тактику РФ — военный сказал, что нужно менять

ВСУ выбрали тактику РФ — военный сказал, что нужно менять

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Дата публикации 21 июня 2025 10:40
Война в Украине — военный назвал, что нужно менять в армии
Комбат батальона 47 бригады "Магура" Александр Ширшин. Фото: Новинарня
Ключові моменти Что нужно менять в украинской армии

Командир батальона 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин заявил, что Украина выбрала пример российской армии. Он считает, что для победы нужно менять подходы.

Об этом Александр Ширшин заявил в интервью проекту Свобода Live.

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Ширшин заявил, если Украина хочет победить в войне с Россией, то должна менять свои подходы с количественных на качественные.

"Для меня было важно, чтобы мы могли хотя бы начать достигать определенных изменений. Если мы хотим достигать результатов, если мы хотим победы, мы должны менять наши подходы с количественных на качественные", — говорится в сообщении.

Отметим, ранее Александр Ширшин заявил, что выполняя приказы на Курщине и пограничье, он столкнулся с задачами, которые были обречены на провал и неоправданную потерю людей. По его словам, он сделал публичное заявление, потому что непубличные обращения к командованию почти все были проигнорированы.

Напомним, незадолго комбат объяснил свое заявление о потерях и командовании. Ширшин заявил, что хотел привлечь внимание к этой ситуации, а не призвал к увольнению главкома или других руководителей.

россияне армия военные война в Украине фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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