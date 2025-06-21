Война в Украине — военный назвал, что нужно менять в армии

Комбат батальона 47 бригады "Магура" Александр Ширшин. Фото: Новинарня

Командир батальона 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин заявил, что Украина выбрала пример российской армии. Он считает, что для победы нужно менять подходы.

Об этом Александр Ширшин заявил в интервью проекту Свобода Live.

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Ширшин заявил, если Украина хочет победить в войне с Россией, то должна менять свои подходы с количественных на качественные.

"Для меня было важно, чтобы мы могли хотя бы начать достигать определенных изменений. Если мы хотим достигать результатов, если мы хотим победы, мы должны менять наши подходы с количественных на качественные", — говорится в сообщении.

Отметим, ранее Александр Ширшин заявил, что выполняя приказы на Курщине и пограничье, он столкнулся с задачами, которые были обречены на провал и неоправданную потерю людей. По его словам, он сделал публичное заявление, потому что непубличные обращения к командованию почти все были проигнорированы.

Напомним, незадолго комбат объяснил свое заявление о потерях и командовании. Ширшин заявил, что хотел привлечь внимание к этой ситуации, а не призвал к увольнению главкома или других руководителей.