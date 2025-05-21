Командир 47-ї бригади ЗСУ "Маґура" Олександр Ширшин пояснив свою заяву про втрати у Курській області та накази командування

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин. Фото: скриншот

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Маґура" Олександр Ширшин пояснив свою публічну заяву про загрозливу ситуацію, у якій опинився його підрозділ під час виконання завдань на Курщині та українсько-російському кордоні. Він не закликав до звільнення головкома чи інших керівників.

Свій допис комбат опублікував у Facebook.

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Як пояснив свої заяви Ширшин

За словами Ширшина, під час операцій у Курській області бійців неодноразово відправляли на задачі, які були приречені на провал і створювали високу ймовірність невиправданих втрат серед особового складу. Комбат зазначив, що такі рішення ухвалювалися попри наявний трагічний досвід, і командири батальйону та рот докладали максимум зусиль, щоб уникнути жертв.

"Перед тим як вийти з публічним повідомленням, я неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач з пропозиціями на різних рівнях нашого командування. Майже всі звернення були проігноровані", — йдеться у повідомленні.

Військовий додав, що саме ігнорування його численних звернень і спонукало оприлюднити публічний допис. За його словами, мета заяви — не критика конкретних осіб, а спроба змінити підходи до управління в армії та зробити процес прийняття рішень більш реалістичним і зваженим.

"Через відсутність належного реагування, написав допис з простою метою: необхідно змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості.

Ніколи не вимагав відставки Головкома чи ще якоїсь окремої персоналії з управління військами, бо проблеми в нас системні, а не просто завʼязані на одній людині. Але у відповідь чомусь отримав звинувачення, наклепи на мене та заклики "підтримати Головкома ЗСУ" і "не виносити сміття з хати" від лояльних до "військової еліти" осіб та підрозділів", — наголошує комбат.

Ширшин підкреслив, що ніколи не закликав припинити бойові дії — навпаки, переконаний: лише сила має значення у протистоянні з ворогом, і окупантів потрібно не лише стримувати, а й фізично знищувати. Він вважає, що без наступу неможливо виграти війну, саме тому підтримував проведення операції на Курщині та її реалізацію на початковому етапі.

Командир 47-ї ОМБр також зауважив, що його батальйон постійно працював на найскладніших напрямках і не скаржився на умови чи обставини. За його словами, результати роботи підрозділу не раз висвітлювалися у ЗМІ, а також згадувалися президентом у публічних зверненнях.

Водночас військовий каже, що в останні кілька місяців у нього склалося враження, що їх "просто намагаються стерти".

"Життями людей розпоряджаються наче зайвими грошима на гулянках. Співмірність втрат і результату вказує на низький рівень ефективності. Саме це і неможливість, визначеним порядком, достукатись до командування щодо збереження боєздатності мого підрозділу і життя моїх людей спонукало мене висвітлити проблему публічно. Також, попри мою заяву, ніхто з моїх бійців не знявся, не залишив позиції, а продовжують виконувати нові завдання поки ще під моїм управлінням", — наголошує комбат.

Ширшин уточнив, що на сьогоднішній день вже є спроби комунікації від Генерального штабу.

"Сподіваюся на конструктивну розмову, випрацювання конкретного робочого рішення, а не просто замилювання очей, щоб уникнути в майбутньому подібних ситуацій", — підсумував він.

Нагадаємо, командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин написав рапорт на звільнення. Військовий звинуватив командування у неадекватному керівництві та невиправданих втратах особового складу. Згодом у Генеральному штабі пообіцяли з'ясувати обставини щодо ситуації у бригаді.