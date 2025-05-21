Командир 47-й бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин объяснил свое заявление о потерях в Курской области и приказы командования

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин. Фото: скриншот

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин объяснил свое публичное заявление об угрожающей ситуации, в которой оказалось его подразделение во время выполнения задач на Курщине и украинско-российской границе. Он не призывал к увольнению главкома или других руководителей.

Свое сообщение комбат опубликовал в Facebook.

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Как объяснил свои заявления Ширшин

По словам Ширшина, во время операций в Курской области бойцов неоднократно отправляли на задачи, которые были обречены на провал и создавали высокую вероятность неоправданных потерь среди личного состава. Комбат отметил, что такие решения принимались, несмотря на имеющийся трагический опыт, и командиры батальона и рот прилагали максимум усилий, чтобы избежать жертв.

"Перед тем как выйти с публичным сообщением, я неоднократно делал официальные и неофициальные обращения о целесообразности выполнения задач с предложениями на разных уровнях нашего командования. Почти все обращения были проигнорированы", — говорится в сообщении.

Военный добавил, что именно игнорирование его многочисленных обращений и побудило обнародовать публичное сообщение. По его словам, цель заявления — не критика конкретных лиц, а попытка изменить подходы к управлению в армии и сделать процесс принятия решений более реалистичным и взвешенным.

"Из-за отсутствия должного реагирования написал сообщение с простой целью: необходимо изменить подходы в управлении и адекватно оценивать свои возможности. Никогда не требовал отставки Главкома или еще какой-то отдельной персоналии по управлению войсками, потому что проблемы у нас системные, а не просто завязаны на одном человеке. Но в ответ почему-то получил обвинения, клевету на меня и призывы "поддержать Главкома ВСУ" и "не выносить сор из избы" от лояльных к "военной элите" лиц и подразделений", — отмечает комбат.

Ширшин подчеркнул, что никогда не призывал прекратить боевые действия — наоборот, убежден: только сила имеет значение в противостоянии с врагом, и оккупантов нужно не только сдерживать, но и физически уничтожать. Он считает, что без наступления невозможно выиграть войну, именно поэтому поддерживал проведение операции на Курщине и ее реализацию на начальном этапе.

Командир 47-й ОМБр также отметил, что его батальон постоянно работал на самых сложных направлениях и не жаловался на условия или обстоятельства. По его словам, результаты работы подразделения не раз освещались в СМИ, а также упоминались президентом в публичных обращениях.

В то же время военный говорит, что в последние несколько месяцев у него сложилось впечатление, что их "просто пытаются стереть".

"Жизнями людей распоряжаются как лишними деньгами на гулянках. Соразмерность потерь и результата указывает на низкий уровень эффективности. Именно это и невозможность определенным порядком достучаться до командования по сохранению боеспособности моего подразделения и жизни моих людей побудило меня осветить проблему публично. Также, несмотря на мое заявление, никто из моих бойцов не снялся, не оставил позиции, а продолжают выполнять новые задачи пока еще под моим управлением", — отмечает комбат.

Ширшин уточнил, что на сегодняшний день уже есть попытки коммуникации от Генерального штаба.

"Надеюсь на конструктивный разговор, выработку конкретного рабочего решения, а не просто замыливание глаз, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций", — подытожил он.

Напомним, командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин написал рапорт на увольнение. Военный обвинил командование в неадекватном руководстве и неоправданных потерях личного состава. Впоследствии в Генеральном штабе пообещали выяснить обстоятельства относительно ситуации в бригаде.