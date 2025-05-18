Звільнення командира 47-ї бригади — у Генштабі прокоментували

Командир 47-ї бригади "Маґура" Олександр Ширшин. Фото: Укрінформ

У Генеральному штабі пообіцяли з'ясувати обставини щодо ситуації у 47-й окремій механізованій бригаді "Маґура". Раніше командир Олександр Ширшин звинуватив командування у безглуздих наказах та написав рапорт на звільнення.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram у неділю, 18 травня.

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Так, за розпорядженням начальника Генштабу створили робочу групу для всебічного вивчення обставин, які Ширшин виклав у дописі в соцмережах.

"Окремо детально буде проаналізовано накази та розпорядження, що надходили з різних рівнів військового управління, на предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці, що склалася", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що за результатами перевірки будуть ухвалені відповідні рішення.

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, Ширшин оприлюднив допис у соцмережах, в якому звинуватив командування у неадекватному керівництві та невиправданих втратах особового складу.

Також нещодавно було відсторонено шістьох посадовців матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії.