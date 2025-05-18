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В Генштабе отреагировали на увольнение командира 47-й бригады

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Дата публикации 18 мая 2025 15:39
Увольнение командира 47-й бригады - в Генштабе прокомментировали
Командир 47-й бригады "Магура" Александр Ширшин. Фото: Укринформ

В Генеральном штабе пообещали выяснить обстоятельства относительно ситуации в 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура". Ранее командир Александр Ширшин обвинил командование в бессмысленных приказах и написал рапорт на увольнение.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram в воскресенье, 18 мая.

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Так, по распоряжению начальника Генштаба создали рабочую группу для всестороннего изучения обстоятельств, которые Ширшин изложил в заметке в соцсетях.

"Отдельно подробно будут проанализированы приказы и распоряжения, поступавшие с разных уровней военного управления, на предмет целесообразности принятых решений в сложившейся боевой обстановке", — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что по результатам проверки будут приняты соответствующие решения.

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Скриншот поста Генштаба

Напомним, Ширшин обнародовал сообщение в соцсетях, в котором обвинил командование в неадекватном руководстве и неоправданных потерях личного состава.

Также недавно были отстранены шесть должностных лиц материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии.

военные увольнение Генштаб ВСУ война в Украине Магура
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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