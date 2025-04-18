Івана Гаврилюка звільнили з посади першого заступника міністра оборони

Іван Гаврилюк. Фото: ЗСУ

Кабінет міністрів звільнив Івана Гаврилюка з посади першого заступника Міністра оборони України. Він обіймав цю посадку з травня 2024 року.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram 18 квітня.

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Звільнення Івана Гаврилюка

"Звільнено Гаврилюка Івана Юрійовича з посади першого заступника Міністра оборони України", — йдеться у повідомленні Мельничука.

Відповідне рішення було ухвалено на засідання Кабміну, однак причини не повідомляються.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв, що Гаврилюк йде у відставку за власним бажанням.

Скриншот допису Олексія Гончаренка

За словами нардепа, замість Гаврилюка заступником міністра оборони стане нинішній начальник Головного управління логістики Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Микола Шевцов.

"Мені про це повідомили надійні джерела, але намагаюсь отримати ще підтвердження", — казав Гончаренко.

Скриншот допису Олексія Гончаренка

Зазначимо, Гаврилюк обіймав цю посаду з травня 2024 року. До цього він був просто заступним з жовтня 2023 року. Крім того, раніше він працював радником командувача Сил логістики ЗСУ та керівником Головного управління логістики, а також заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

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