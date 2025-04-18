Ивана Гаврилюка уволили с должности первого заместителя министра обороны

Иван Гаврилюк. Фото: ВСУ

Кабинет министров уволил Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя Министра обороны Украины. Он занимал эту должность с мая 2024 года.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram 18 апреля.

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Увольнение Ивана Гаврилюка

"Уволен Гаврилюк Иван Юрьевич с должности первого заместителя Министра обороны Украины", — говорится в сообщении Мельничука.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина, однако причины не сообщаются.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что Гаврилюк уходит в отставку по собственному желанию.

Скриншот сообщения Алексея Гончаренко

По словам нардепа, вместо Гаврилюка заместителем министра обороны станет нынешний начальник Главного управления логистики Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Николай Шевцов.

"Мне об этом сообщили надежные источники, но пытаюсь получить еще подтверждение", — говорил Гончаренко.

Скриншот сообщения Алексея Гончаренко

Отметим, Гаврилюк занимал эту должность с мая 2024 года. До этого он был просто заместителем с октября 2023 года. Кроме того, ранее он работал советником командующего Сил логистики ВСУ и руководителем Главного управления логистики, а также заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

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