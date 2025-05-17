Командир 47-ї бригади Маґура Олександр Ширшин звинуватив командування в "дебільних задачах" на Курщині

Командир 47-ї бригади Маґура Олександр Ширшин. Фото: соцмережі

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин написав рапорт на звільнення. Військовий звинуватив командування у неадекватному керівництві та невиправданих втратах особового складу.

Свій допис комбат опублікував у Facebook.

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Ширшин стверджує, що командування віддає накази, які не мають логіки й тактичної доцільності, внаслідок чого українські сили зазнають невиправданих втрат на Курському напрямку.

"Дебільніших задач, як на поточному напрямку, я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед бестолковим генералітєтом, крім як до провалів, не приводить ні до чого. Все, на що спроможні — догани, розслідування, накладання стягнень. Ідуть всі в сраку. "Політичні" ігри й оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Загралися", — написав військовий.

Комбат додав, що після звільнення буде готовий поділитися додатковими деталями з журналістами.

"Відповідний рапорт написано, сподіваюся, мене знімуть найближчим часом, тому скоро буду готовий розказати деякі моменти друзям-журналістам. Дякую, Генеральний штаб ЗСУ. Сподіваюся, ваші діти теж будуть в піхоті і виконуватимуть ваші задачі", — підсумував Ширшин.

Бригада "Маґура" виконує завдання на Курському напрямку з осені 2024 року. Офіційної реакції Генерального штабу та Сухопутних сил ЗСУ на заяву Ширшина наразі немає.

Повідомлення Ширшина у Facebook

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