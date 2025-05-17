Командир 47-й бригады Магура Александр Ширшин обвинил командование в "дебильных задачах" на Курщине

Командир 47-й бригады Магура Александр Ширшин. Фото: соцсети

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин написал рапорт на увольнение. Военный обвинил командование в неадекватном руководстве и неоправданных потерях личного состава.

Свое сообщение комбат опубликовал в Facebook.

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Ширшин утверждает, что командование отдает приказы, которые не имеют логики и тактической целесообразности, в результате чего украинские силы несут неоправданные потери на Курском направлении.

"Более дебильных задач, как на текущем направлении, я не получал. Когда-нибудь расскажу детали, но тупорылая потеря людей, дрожание перед бестолковым генералитетом, кроме как к провалам, не приводит ни к чему. Все, на что способны — выговоры, расследования, наложение взысканий. Идут все в сраку. "Политические" игры и оценка реального положения дел не соответствует ни действительности, ни возможностям. Заигрались", — написал военный.

Комбат добавил, что после увольнения будет готов поделиться дополнительными деталями с журналистами.

"Соответствующий рапорт написан, надеюсь, меня снимут в ближайшее время, поэтому скоро буду готов рассказать некоторые моменты друзьям-журналистам. Спасибо, Генеральный штаб ВСУ. Надеюсь ваши дети тоже будут в пехоте и будут выполнять ваши задачи", — подытожил Ширшин.

Бригада "Магура" выполняет задачи на Курском направлении с осени 2024 года. Официальной реакции Генерального штаба и Сухопутных сил ВСУ на заявление Ширшина пока нет.

Сообщение Ширшина в Facebook

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