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Главная Армия Наступление или оборона — эксперт рассказал о ситуации на фронте

Наступление или оборона — эксперт рассказал о ситуации на фронте

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Дата публикации 23 июня 2025 13:32
Наступление РФ на фронте — смогут ли оккупанты захватить крупные города
Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян. Фото: Facebook
Ключові моменти Смогут ли ВСУ пойти в контрнаступление

Российские войска почти не имеют шансов захватить крупные украинские города. Однако происходит ежедневное небольшое продвижение врага на фронте.

Об этом сообщил бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире Ранок.LIVE 23 июня.

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Смогут ли ВСУ пойти в контрнаступление

Омелян отметил, что сейчас "говорить о контрнаступлении не приходится — мы едва сдерживаем фронт", но Силы обороны не дают шанса россиянам на любые атаки.

"Ситуация намного хуже 2023 года. Когда мы могли с уверенностью говорить (об этом говорил бывший командующий Залужный), что сейчас война переходит в позиционный формат. То есть ни россияне не имеют целей продвинуться по украинским территориям, ни мы, к сожалению, не можем отвоевать какие-то имеющиеся, но не даем шанса россиянам на любые атаки", — сказал экс-министр.

Он также заявил, что нынешнее руководство не несет достаточной ответственности за провалы, особенно в вопросах фортификаций и обеспечения армии.

"И вместо того, чтобы формировать концепцию, что воюют дроны, а не люди, — мы все радостно ждали, постили какие-то веселые картинки и поддерживали ВСУ на словах. Теперь имеем тот эффект, что людей в пехоте катастрофически мало", — добавил Владимир Омелян.

Напомним, в 47-й бригаде "Магура" заявили, что Украина выбрала пример российской армии. Военные считают, что для победы нужно менять подходы к войне.

В то же время главком Александр Сырский поделился успехами в переходе украинской армии на корпусную систему. По его словам, первая очередь управлений армейских корпусов с подразделениями обеспечения уже завершили боевое слаживание.

Владимир Омелян война в Украине Россия фронт наступление
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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