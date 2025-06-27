Война в Украине — Сырский посетил Покровское направление

Александр Сырский на Покровском направлении. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский имел рабочую поездку к военным на Покровское направление. Это один из самых тяжелых участков фронта, где россияне создавали наиболее численную группировку — около 111 тысяч личного состава.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram 27 июня.

Реклама

Читайте также:

Сырский на Покровском направлении

Сырский рассказал, что Покровское направление остается самым горячим на всей 1200-километровой протяженности фронта. По его словам, здесь ежедневно происходит не менее полусотни боевых столкновений. Также именно на этом направлении оккупанты создавали наиболее численную группировку — около 111 тысяч личного состава.

Александр Сырский проводит совещание с военными. Фото: t.me/osirskiy

Александр Сырский с визитом на Покровском направлении. Фото: t.me/osirskiy

"Противник не оставляет попыток пробиться к административной границе Донетчины. Хочет сделать это не только для достижения каких-то оперативных результатов, а прежде всего с демонстрационной целью. Для достижения психологического эффекта: поставить пресловутую "ногу русского солдата", воткнуть флаг и раструбить об очередной псевдо-"победе"", — подчеркнул главнокомандующий.

Он добавил, что последние две недели здесь особенно активно накатывались диверсионно-штурмовые группы россиян. Однако все они были уничтожены или обезврежены, а остатки — отброшены дальше от админграницы. Сейчас ситуацию контролируют Силы обороны.

Кроме того, Сырский пообщался с украинскими бойцами в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения и на следующих линиях обороны. Также он провел совещания в подразделениях ВСУ и Нацгвардии.

"Имел возможность в мелких деталях изучить оперативную обстановку, выяснить все проблемные моменты. Отдал распоряжения, необходимые для эффективного выполнения оборонных задач. Спасибо воинам за храбрость и профессионализм", — подытожил генерал.

Напомним, ранее Сырский рассказывал, как изменились защитные сооружения на фронте. По его словам, то, что было эффективным в начале войны, сейчас не имеет значения.

Кроме того, 27 июня в Генштабе сообщили, что на Курском направлении усилились боевые действия.