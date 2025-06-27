Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Сотни столкновений — Сырский посетил Покровское направление

Сотни столкновений — Сырский посетил Покровское направление

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 13:53
Война в Украине — Сырский посетил Покровское направление
Александр Сырский на Покровском направлении. Фото: t.me/osirskiy
Ключові моменти Сырский на Покровском направлении

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский имел рабочую поездку к военным на Покровское направление. Это один из самых тяжелых участков фронта, где россияне создавали наиболее численную группировку — около 111 тысяч личного состава.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram 27 июня.

Реклама
Читайте также:

Сырский на Покровском направлении

Сырский рассказал, что Покровское направление остается самым горячим на всей 1200-километровой протяженности фронта. По его словам, здесь ежедневно происходит не менее полусотни боевых столкновений. Также именно на этом направлении оккупанты создавали наиболее численную группировку — около 111 тысяч личного состава.

Сирський на Покровському напрямку
Александр Сырский проводит совещание с военными. Фото: t.me/osirskiy
Сирський відвідав Покровський напрямок
Александр Сырский с визитом на Покровском направлении. Фото: t.me/osirskiy

"Противник не оставляет попыток пробиться к административной границе Донетчины. Хочет сделать это не только для достижения каких-то оперативных результатов, а прежде всего с демонстрационной целью. Для достижения психологического эффекта: поставить пресловутую "ногу русского солдата", воткнуть флаг и раструбить об очередной псевдо-"победе"", — подчеркнул главнокомандующий.

Он добавил, что последние две недели здесь особенно активно накатывались диверсионно-штурмовые группы россиян. Однако все они были уничтожены или обезврежены, а остатки — отброшены дальше от админграницы. Сейчас ситуацию контролируют Силы обороны.

Кроме того, Сырский пообщался с украинскими бойцами в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения и на следующих линиях обороны. Также он провел совещания в подразделениях ВСУ и Нацгвардии.

"Имел возможность в мелких деталях изучить оперативную обстановку, выяснить все проблемные моменты. Отдал распоряжения, необходимые для эффективного выполнения оборонных задач. Спасибо воинам за храбрость и профессионализм", — подытожил генерал.

Напомним, ранее Сырский рассказывал, как изменились защитные сооружения на фронте. По его словам, то, что было эффективным в начале войны, сейчас не имеет значения.

Кроме того, 27 июня в Генштабе сообщили, что на Курском направлении усилились боевые действия.

россияне война в Украине Александр Сырский фронт Покровск
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации