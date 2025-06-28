Ситуация на фронте 28 июня — Сырский приехал в Донецкую область

Александр Сырский с визитом в Донецкой области. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский совершил рабочую поездку к бойцам в Донецкой области. Украинские воины ежедневно отражают яростные атаки оккупантов и держат оборону.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram 28 июня.

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Сырский рассказал, что посетил подразделения, которые держат оборону в Донецкой области. Наши бойцы отражают яростные атаки оккупантов на Новопавловском, Покровском, Краматорском и Торецком направлениях. Бои также продолжаются на новом — Добропольском направлении. Оккупанты рвутся к Константиновке, но не могут ничего достичь, кроме многочисленных потерь в живой силе и технике.

"Силами своих частей 68-го армейского корпуса, 20-й и 150-й мотострелковых дивизий, агрессор пытается прорвать нашу оборону и продвигаться в трех оперативных направлениях", — отметил главнокомандующий.

По его словам, на прошлой неделе вблизи Яблоновки враг совершил мощную атаку с использованием 24 единиц бронетехники. Но наши воины остановили наступление, уничтожив большое количество личного состава россиян и 20 бронемашин.

Во время поездки Сырский также заслушал отчеты командиров новосозданного армейского корпуса, механизированных бригад, штурмовиков и морпехов. Генерал отметил, что отдал необходимые распоряжения по обеспечению обороны и ее лучшей организации.

Главком также подчеркнул, что необходимо усиление наших войск подготовленным личным составом и своевременные, правильные управленческие решения. Он отметил, что важно удержать полную управляемость войсками, действенность подразделений в процессе воплощения корпусной реформы, когда управление армейских корпусов принимают в секторах определенные комплекты войск.

"Спасибо украинским воинам за смелость, самоотверженность и ощутимые результаты в обезвреживании оккупантов", — подытожил Александр Сырский.

Напомним, 27 июня Сырский посетил Покровское направление. Это один из самых тяжелых участков фронта, где россияне создавали наиболее численную группировку.

Также главнокомандующий рассказывал, как изменились защитные сооружения на фронте. По его словам, то, что было эффективным в начале войны, сейчас не имеет значения.